Türkiye'deki o cemaatten İsrail'e destek

Aydınlık'ta yer alan habere göre, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı Süleymancılar cemaatinin HAMAS’ın 7 Ekim’deki operasyonunu “terör saldırı” olarak değerlendirdiği ve İsrail’in yanında tavır aldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juliane Seifert ve Hans-Georg Engelke’nin davetiyle 17 Ekim 2023’te İçişleri Bakanlığında bir araya gelen 11 İslami kuruluş, HAMAS’ın saldırısını “antisemitizm” diye tarif etti, hayatını kaybeden İsrailliler için yas tuttuklarını açıkladı.

Toplantıya katılan 11 kuruluş arasında Süleymancıların yönettiği İslam Kültür Merkezleri Birliği’nin (VIKZ) de yer alması dikkat çekti.

Toplantının ardından ilan edilen ortak bildiride HAMAS’ın harekatı kınanırken esirlerin de serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Bildiride şunlar ifade edildi:

Kınadılar

“HAMAS tarafından 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen terör saldırısı hepimizi derinden sarsmıştır. Bu vahşeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz.

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“Saldırı sonucunda yakınlarını ya da arkadaşlarını kaybeden ya da yakınları ve arkadaşları rehine olarak kaçırılan insanlarla birlikte yas tutuyor ve üzülüyoruz. Bu kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

“İsrail ve Filistin tarafında ve bölgede yaşayan tüm insanlar için daha fazla sivil kayıp ve daha fazla acı önlenmelidir.

“Almanya'da bizler, toplumumuzda barış içinde bir arada yaşamayı sağlama sorumluluğuna sahibiz. Bunu başarmak için birlikte çalışıyoruz.

“Demokrasimizin temel özelliklerinden biri de düşünce ve toplanma özgürlüğünün güvence altına alınmasıdır. Ancak bunlar nefret, kışkırtma ve şiddetin çağrıldığı durumlarda sınırlarını bulmaktadır Antisemitizmin Almanya'da yeri yoktur. Bu ruhla diyalog içinde kalmaya devam edeceğiz.”

Hamas terörü dediler

Süleymancıların Almanya’daki kuruluşu VIKZ, 21 Ekim 2023’te resmi internet sitesinde toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“HAMAS'ın İsrail halkına karşı işlediği vahşeti kayıtsız şartsız kınanması ve rehinelerin derhal HAMAS tarafından serbest bırakılması gerektiği konusunda hemfikiriz.”

“HAMAS terörü, tüm bölgede sayısız masum insana tarif edilemez acılar getirmiştir. HAMAS'ın terör saldırılarının sokaklarımızda kutlanmasına veya küçümsenmesine asla izin vermeyeceğiz. HAMAS'ın dünya çapında Yahudi kuruluşlarına saldırı çağrısını en güçlü şekilde kınıyoruz.”

Toplantıya katılanlar

Almanya’daki Müslüman toplulukları bağlı bulunduğu Alman İslam Konferansı resmi sitesinde, 17 Ekim 2023’teki toplantıya katılan kuruluşlar şöyle belirtildi:

- Müslüman Ahmediye Cemaati Almanya

- Alevi Cemaati Almanya (AABF)

- Maliki Cemaati Birliği Almanya

- Almanya Bosna-Hersek İslam Cemaati

- Almanya İslam Konseyi

- Liberal İslam Birliği Derneği

- MTO Shahmaghsoudi Derneği

- Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)

- Almanya İslam Arnavut Merkezleri Birliği

- İslam Kültür Merkezleri Birliği (Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. – VIKZ)

- Almanya Faslı Müslümanları Merkez Konseyi

Bildiriye DİTİB’in neden imza attığını DİTİB Medya Birimi’ne sorduk. Medya Birimi’nden yapılan açıklamada, imzanın DİTİB Genel Merkezi değil Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Bölge Birliği tarafından imzalandığı bildirildi.