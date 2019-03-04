0553 313 94 23

Türkiye’deki Mısırlılardan Sisi’ye ’dur’ çağrısı

Mısırdan, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Mısırlılar, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği önünde basın açıklaması düzenledi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:30
Türkiye’deki Mısırlılardan Sisi’ye ’dur’ çağrısı

Mısırdan, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Mısırlılar, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği önünde basın açıklaması düzenledi.


Mısırdan, Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Mısırlılar, Sisi darbesini kınamak için bugün Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Mısır halkına destek için İnanç Özgürlüğü Platformu adına konuşan Hanefi Sinan, zalimlerin zulmünün yeni bir versiyonunda bir arada olmaktan üzgün olduğunu bildirdi.


Birleşmiş Milletlerin, sorgulanması gereken bir kurum haline dönüştüğünü söyleyen Sinan, "Birleşmiş Milletler, yeryüzünde nerede bir mazlum varsa onu korumakla görevli olduğunu ifade etmesine ve kuruluş bildirgesinde bunu tüm dünya’ya açıklamasına rağmen, Özelde mazlumlar, genelde tüm Müslümanların üzerinde, adeta zalimin örtü görevini gördüğünü, bütün dünya biliyor" diye konuştu.


BM’nin, Afganistan’da, Suriye, Irak ve Lübnan’da kör ve sağır olduğunu aktaran Sinan, BM’nin yıllardır söylediklerini yediğini belirtti. Zulmün sadece yanana değil, bir gün yakanı da yakabileceğini anlatan Sinan, "BM, Nasıl olur da bir darbe hükümetini, bir darbecinin hükümetini meşru kabul eder ve onun yanında saf almayı kendisine ölçü edinir" diyerek, BM’nin zulmün ortakçısı ve paydaşı olduğunu iddia etti.


Düzenlenen toplantıda, Mısırlı halk adına konuşma yapan Abdelrahman Mohamed, Mısır’da, Sisi’nin masum insanları idam ettiğini söyledi. Bazı ülkelerin Sisi’ye destek verdiğini söyleyen Mohamed, dünyanın bu zulmü görerek ve bilerek sessiz kaldığını aktardı.


Mısır’da, 9 vatandaşlarının idam edildiğini söyleyen Mohamed, "Sisi’nin, 50 kişiyi idam etmeye niyeti var. Yakın zamanda belki bugün belki yarın, hükümleri verilecek. Bizler, masum arkadaş ve kardeşlerimiz için bütün dünyayı elinden ne gelirse yapmaya davet ediyoruz" dedi.


Müslümanların sessiz kalmadan, onların desteklerini isteyen Mohamed, "Müslümanlar bir şey yapmazsa, kim yapacak. Biz tüm Dünya’dan bir şey yapmalarını bekliyoruz. Artık Sisi birilerini hapse almıyor, sadece idam ediyor. Polis sokakta birilerini gördüğünde eğer düşüncesini beğenmezse onu öldürüyor" ifadelerini kullandı.


Dünyadan sadece tek bir şey istediklerini söyleyen Mohamed, "Biz dünya’dan bir şey istiyoruz. İdam edilecek insanların cezaları durdurulsun ve hapisten çıksınlar" söyleminde bulundu.


Grup, basın açıklaması yaptıktan sonra, kontrollü bir şekilde dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ahmedahmed1 sa önce
    Türkiye'deki "RABİA" işareti yapanlardan da Sisiye birkaç kelime bekliyoruz amma, henüz müsaade etmediler demekki.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı çizdi
  1. Öğrenciler hayâllerindeki Bursa’yı..
  2. İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan..
  3. Maltepe Pazarı’nda BaşkanKılıç’a..
  4. Rusya: “Türk Akımı projesi için AB..
  5. Bakan Pakdemirli "renkli patates"..
  6. 19 Yaş Altı Badminton Sıralama..
  7. Bekir Pakdemirli: "Renkli taraftar..
  8. Bakan Soylu'dan bekçi ve polis alımı..
  9. Başkan Memduh Büyükkılıç, "Basın..
  10. Serbest piyasada altın fiyatları
  11. GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto..
  12. Esed güçlerini taşıyan araç böyle..
  13. Kanalizasyon çalışmasında göçük..
  14. Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü
  15. Rusya INF Anlaşması’nı askıya aldı
  16. Hobi olarak başladı geçim kaynağı oldu
  17. Demir hırsızlarını sivil jandarma..
  18. AK Partili Aday’dan örnek davranış
  19. Mersin'de kayıp genç ölü bulundu
  20. Çanakkale’de kaçak içki operasyonu
  21. Cimnastiğin altın kızı Onbaşı yılın..
  22. Coğrafi işaretli ürünler, MEB..
  23. Çanakkale’de cinayet
  24. Mısır'daki idamlara tepki
  25. Avcılar’da AK Parti, CHP ve DSP’li..
  26. SMMMO’dan Başkan Toçoğlu’na ziyaret
  27. Bu nasıl doktor? Başörtülülere çirkin..
  28. Adapazarı Belediye meclisi toplandı
  29. "İki duran toptan goller yedik"
  30. Kırklareli’de karbonmonoksit..
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
"İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Günün Karikatürü

3 Mart 2019
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk