Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin dikkat çeken araştırma! Salgının biteceği tarihi açıkladılar

Singapur Teknoloji ve Tarım Üniversitesi bir çalışmayla tüm ülkelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini inceleyerek, salgının ülke ülke ne zaman biteceğine dair bir tahmin tablosu açıkladı. Üniversitenin yaptığı çalışmaya göre, Türkiye'de koronavirüs salgınının 15 Mayıs'ta biteceği sonucu ortaya çıktı.

Aynı çalışmada, virüsün en çok vurduğu Amerika'da salgının 9 Mayıs'ta, İtalya'da 4 Mayıs'ta, Fransa'da 3 Mayıs'ta, İspanya'da 1 Mayıs'ta, İngiltere'de 13 Mayıs'ta, Almanya'da 30 Nisan'da, Rusya'da ise 21 Mayıs'ta son bulacağına yönelik sonuçlar çıktı.