0553 313 94 23

Rus Ortodoks Kilisesi'nden açıklama: Türkiye'deki kiliselere gitmek günahtır

Rus Ortodoks Kilisesi, İstanbul ve Antalya dahil olmak üzere Türkiye'de bulunan kiliselere gitmenin günah olacağını bildirdi.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:02
Rus Ortodoks Kilisesi'nden açıklama: Türkiye'deki kiliselere gitmek günahtır

Fener Rum Patrikhanesinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya'dan bağımsızlığını onaylamasının ardından Rus Ortodoks Kilisesi, mensuplarına Türkiye'deki kiliselere gitmelerini yasakladığını duyurdu.

Fener Rum Patrikhanesinin kararını "bölücülük" olarak tanımlayan Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmişti.

Rus kilisesinin Sözcüsü İgor Yekimçuk, "İstanbul ve Antalya da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener’e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:02
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Rus Ortodoks Kilisesi
  4. Ukrayna Ortodoks Kilisesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem abisi' hakim karşısında
    1. Karlov'un katili Altıntaş'ın 'mahrem..
    2. Katkı maddelerinin zararını biliyor..
    3. Japonya'dan Rusya'ya 3'üncü protesto..
    4. Kaçak avcıya, 4 sakarmeke için 5 bin..
    5. Çorum'da tefeci operasyonu! 7 kişi..
    6. Bu testle kalp hastalığına yakalanma..
    7. Siirt'te tarihi eser operasyonu
    8. Kaşıkçı olayı, petrol fiyatlarını..
    9. Havalimanında nefes kesen operasyon!..
    10. Rusya'dan ABD'ye: Bu ticaret savaşı..
    11. Galatasaray'da deprem! Yıldız oyuncu..
    12. Aktardan tavsiyeler
    13. 29 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı..
    14. Avustralya Gizli Servisi Başbakanı..
    15. Cam temizleyici yerine...
    16. Hayatlarında ilk kez drone gören..
    17. Bilal Erdoğan: Neslimizi koruyacak..
    18. İznik’te korumaya alınan alanda 1..
    19. Makineye kolu sıkıştı, elinde..
    20. Maradona Putin ile görüşmeyi reddetti!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı