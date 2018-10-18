Rus Ortodoks Kilisesi'nden açıklama: Türkiye'deki kiliselere gitmek günahtır

Fener Rum Patrikhanesinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya'dan bağımsızlığını onaylamasının ardından Rus Ortodoks Kilisesi, mensuplarına Türkiye'deki kiliselere gitmelerini yasakladığını duyurdu.

Fener Rum Patrikhanesinin kararını "bölücülük" olarak tanımlayan Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Patrikhanesi ile ilişkileri tamamen kesmişti.

Rus kilisesinin Sözcüsü İgor Yekimçuk, "İstanbul ve Antalya da dahil olmak üzere Türkiye’deki tüm kiliseler cemaatimize yasaklanmıştır. Fener’e bağlı bu kiliselere giden din kardeşlerimiz günah işlemiş sayılacaktır." dedi.