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"Türkiye'deki huzur ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Hangi partiye oy vermiş olursak olalım, kararsız vatandaşlarımıza sesleniyorum, sandığa gidin ve vereceğiniz oyla kimi sevindirip kimi üzeceksiniz onu düşünün"- "Cumhur İttifakı'nın aldığı her oy, Kandil'i üzecek, Pensilvanya'yı üzecek. 31 Mart'ta öyle bir oy verelim ki sesi Kandil'den duyulsun, Kandil üzüntüye boğulsun. Ses, FETÖ'den, Pensilvanya'dan duyulsun, Pensilvanya rahatsız olsun, üzülsün"

21 Mart 2019 Perşembe 22:15
"Türkiye'deki huzur ve istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hangi partiye oy vermiş olursak olalım, kararsız vatandaşlarımıza sesleniyorum, sandığa gidin ve vereceğiniz oyla kimi sevindirip kimi üzeceksiniz onu düşünün." dedi.

Gül, merkez Şahinbey ilçesindeki Hoşgör Mahallesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasında, önemli bir seçime sayılı günler kaldığını söyledi.

O yüzden herkesin 31 Mat'ta sandığa gidip oyunu kullanmasını isteyen Gül, şöyle konuştu:

"Kimler Cumhur İttifakı'na karşı hepiniz görüyorsunuz. Avrupa'dan, İsrail'den gelen sesleri duyuyorsunuz. Yeni Zelanda'da camiye saldırıp 50 kardeşimizi şehit eden o teröristin yazdıklarına da bakıyorsunuz. Hepsinin düşman olarak gördüğü Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var ama bu ezanları susturamayacaksınız, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkamayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu millet asla ve asla Türkiye'ye karşı kurulan tuzaklara boyun eğmeyecek. Türkiye her zaman başını böyle dik tuttuğunda hep çelme taktılar, prangalar vurdular ama biz tüm prangaları çöze çöze, sorunları çöze çöze gidiyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da milletin dediği olacak. Türkiye düşmanlarının değil, Hans'ın değil, Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın dediği olacak. Türkiye'nin kararını karanlık odalarda, arka kapılarda, sırtını karanlık odaklara dayayanlar değil, Şahinbey'in torunları, yani bu halkımız belirleyecek."

Gaziantep'i ve ülkeyi büyütmeyi kendilerine dert edindiklerini ifade eden Gül, birileri bir yere gelsin diye değil ülke olarak daha iyi yerlere gelmek için siyaset yaptıklarını vurguladı.

Ülkedeki ekmeği büyütmek, huzuru artırmak istediklerini aktaran Gül, "Eğer huzur ve istikrar olmazsa şu caddedeki AK Partili, CHP'li MHP'li, Saadetli esnaf huzursuz olur ama istikrar olduğu sürece kardeşlik olur. Türkiye'deki huzur ve istikrarın teminatı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır." diye konuştu.

Bakan Gül, vatandaşlardan 31 Mart'ta istikrar ve huzurun devamı için Cumhur İttifakı'na destek vermelerini isteyerek, şunları kaydetti:

"31 Mart'ta cebimizdeki paraya, evimizdeki huzura, ülkemizdeki istikrara kastedenlere fırsat vermeyelim. Bunun için de Cumhur İttifakı'na destek olalım. Sadece belediye başkanı değişsin diye değil, huzur bozulsun diyenlere izin vermeyelim. Oy kullanırken çıkacak sonuca kim sevinecek, kim üzülecek diye düşünelim ve 31 Mart sabahı ona göre oy kullanalım. Hangi partiye oy vermiş olursak olalım, kararsız vatandaşlarımıza sesleniyorum, sandığa gidin ve vereceğiniz oyla kimi sevindirip kimi üzeceksiniz onu düşünün. Cumhur İttifakı'na verilen her oy çocuklarımıza verilecek oydur, Türkiye'nin daha güçlü geleceğine verilecek oydur. Cumhur İttifakı'nın aldığı her oy, Kandil'i üzecek, Pensilvanya'yı üzecek. 31 Mart'ta öyle bir oy verelim ki sesi Kandil'den duyulsun, Kandil üzüntüye boğulsun. Ses, FETÖ'den, Pensilvanya'dan duyulsun, Pensilvanya rahatsız olsun, üzülsün. İnşallah milletimiz geleceğimiz için Cumhur İttifakı'na oy verecektir."

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:15
  1. 31 Mart
  2. Abdulhamit Gül
  3. Gaziantep
  4. seçim

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