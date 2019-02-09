"Türkiye'deki her seçim demokrasinin çıtasını yukarıya çıkarmıştır"

Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, aday belirleme sürecini tamamladıklarını, yarın aday tanıtım toplantısıyla seçim kampanyalarını başlatacaklarını söyledi.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlere ilişkin 12 maddelik belgeyi açıklayacağı toplantıda, partinin yerel seçim bildirgesinin de kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

CHP'nin aday belirleme sürecinde toplumun tüm kesimlerini dinlediğini belirten Torun, seçmenin AK Partili belediyelerin belediyecilik anlayışından memnun olmadığını savundu.

Milletin, tepeden gönderilmiş eski isimleri değil, kendilerini yerelde kanıtlamış ve yükselmeyi hak eden yeni belediye başkanları istediğini ifade eden Torun, bunun aday belirleme sürecinde önemli rol oynadığını, yol gösterici olduğunu belirtti.

Torun, tüm büyükşehirlerde, daha önce ilçe belediye başkanlığı yapan ve politikalarıyla şehirleri markalaştırma özellikleri öne çıkan isimleri aday gösterdiklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçmenler AKP belediyelerinin kayırmacı ve dışlayıcı politikalarından, kaynakları küçük rant çevrelerinin elinde toplayan açgözlülüğünden kurtulmak istiyor.

AKP yerel seçimi genel seçim havasına çevirmek istiyor ve hatta devletin bekası oylanıyormuş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Bu, yerel politikası olmayanların çaresizliğinden başka bir şey değil. Toplum bunun bir yerel seçim olduğunun farkında. "

Seçmenin, "Belediyeler kutuplaşmanın ve dışlayıcılığın değil, bir arada yaşamanın ve kapsayıcılığın adresi olsun, ekonomik krizden çıkışa çare üretsin." talebini dile getirdiğini ifade eden Torun, "Ekonomi yönetimini eşe dosta, damada bırakanlar şimdi tanzim satış mağazasıyla bu sorunu çözmeye aday olduğunu açıkladı. Bunu da çok yeni bir buluş gibi Türk milletine anlatmaya çalışıyor. Yıllar önce belediyelerimiz bunları kurdu." ifadelerini kullandı.

CHP seçmeninin yenilenme beklentisine kulak verirken AK Parti'nin yorgun isimleri sahaya yeniden sürdüğünü öne süren Torun, "Eski bakanları, başbakanları, Meclis Başkanı'nı belediyelere aday yapmak, seçmenlerle alay etmektir." dedi.

- Yerel seçim bildirgesi

CHP'nin ekonomik krizin vatandaşa etkileri ve buna ilişkin çözüm önerileri üzerinde çalıştığını bildiren Torun, "Bugünkü meselemiz krize kimin yol açtığı değil, bu krizden nasıl kurtulacağımızdır. İşte bildirgemizde bunun cevabını bulacaksınız." diye konuştu.

CHP'li belediyelerin barınma, gıda, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyata sağlayacağını belirten Torun, partinin yerel yönetim anlayışını ortaya koyacak olan bildirgede, ekonomik kalkınma ile kent ve çevre politikalarının da yer alacağını kaydetti.

Torun, bildirgede, bir arada huzurlu yaşamak için halkçı belediyecilik söylemini öne çıkardıklarını ifade ederek, yarın Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtımına tüm vatandaşları davet etti.

- "İnce'nin kendi değerlendirmesi"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Torun, Muharrem İnce'nin, "Genel Merkezin yaptığı yanlışlar Ağrı Dağı'nı aştı" eleştirisinin hatırlatılması üzerine, "Sayın İnce kendi değerlendirmesini yapmıştır. Adaylaşma süreci birçok veriye, bilgiye dayanarak gerçekleşiyor." dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, daha önce MHP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Mehmet Fatih Bucak'ın aday gösterilmesine yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine Torun, "Şanlıurfa'da il başkanımız, milletvekilimiz ve oradaki arkadaşlarımızın belli değerlendirmeleri sonucunda aday yapılmasına karar verildi. Adaylaşma süreci bu bilgiler ışığında oluştu. Yapılan eleştiriler kendi değerlendirmeleridir." ifadelerini kullandı.

Akif Hamzaçebi'nin Genel Sekreterlik görevinden istifasına ilişkin bir soruya Torun, "Kendi takdiridir, öyle uygun görmüştür. İlçe başkanlarımızın istifasının onun istifasıyla bir alakası yok." yanıtını verdi.

Torun, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "Süreçle ilgili pazartesi günü değerlendirme yapacağı" açıklamasına ilişkin de "Kişisel düşünceleridir. Kendisi çok değerli bir milletvekilimizdir. Pazartesi günü biz de izleyeceğiz, dinleyeceğiz." dedi.