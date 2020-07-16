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15 Temmuz

Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4. yılında Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:01:00 -
Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu

Türkiye'deki 90 bin camide sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu. ( Hakan Nural - Anadolu Ajansı )

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, Ayasofya Camii ve Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıklarının sabah namazına kadar açık tutulacağı belirtildi. 



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