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Türkiye'de yüksek öğrenim gören Suriyeli gençler için mezuniyet töreni

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren:- "Elimizdeki rakamlara göre, 2021'de 230 bine yakın Suriyeli üniversitelerde eğitim almak için bekliyor olacak, bu talebi karşılamaya çalışacağız"- "Ana vatandan ayrı olmak, insanın doğduğu ve büyüdüğü yerden ayrı olması zor bir şey ama Türkiye sizin de ana vatanınız"- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:- "AB Delegasyonu olarak Suriyelileri desteklemeye devam edeceğiz"

04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
Türkiye'de yüksek öğrenim gören Suriyeli gençler için mezuniyet töreni

ANKARA (AA) - Suriyeli gençlerin, Türkiye'de nitelikli yükseköğrenim imkanlarına erişimlerini arttırmak amacıyla yürütülen "Türkiye'deki Suriyelilerin Yüksek Öğrenime Erişimlerinin Artırılması Projesi" kapsamında Türkiye'de yüksek öğrenim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Bir otelde yapılan törende, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, AB'nin desteğiyle Türkiye'de eğitimini tamamlayan Suriyeli öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

YTB Başkanı Eren, burada yaptığı konuşmada, kurum olarak 2012'den itibaren "Türkiye Bursları" adı altında hemen hemen her ülkeden öğrenciye burs verdiklerini söyledi.

Türkiye'de 150 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu, 16 bininin YTB burslusu olduğunu belirten Eren, bu öğrencilerin Afrika, Balkanlar, Doğu Avrupa, Türk cumhuriyetleri gibi dünyanın farklı bölgelerinden geldiklerini ifade etti.

Eren, Suriye ve Türkiye'nin kadim tarihi ve kültürel bağları dolayısıyla birbirlerine çok yakın iki halk olduklarının altını çizdi.

Suriye'de iç karışıklık patlak verdiğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriyelilere açık kapı politikası uygulama talimatı verdiğini hatırlatan Eren, Türkiye'de 3,5 milyonun üzerinde Suriyeliyi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu ortaklık sayesinde 2012'den itibaren 15 bin öğrenciye burs imkanının sağlandığını kaydeden Eren, bin 272 öğrenciye AB ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) fonları üzerinden üniversite bursu verildiğini bildirdi.

- "2021'de 230 bine yakın Suriyeli başvuru yapacak"

Eren ayrıca, 8 bin 500 öğrencinin ileri düzey Türkçe eğitimi aldığı ve Türkiye Bursları kapsamında da 6 bin gibi bir rakama ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Eren, "Elimizdeki rakamlara göre, 2021'de 230 bine yakın Suriyeli üniversitelerde eğitim almak için bekliyor olacak veya başvuru yapacak. Çok yoğun bir talep bu, biz bunu karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'deki üniversitelerin eğitim imkanlarından herkesin eşit şekilde faydalanmasını istediklerine dikkati çeken Eren, "Ana vatandan ayrı olmak, insanın doğduğu, büyüdüğü yerden ayrı olması zor bir şey ama şunu bilin Türkiye sizin de ana vatanınız." dedi.

Eren, Suriye'deki iç karışıklık sürecinde izlenen açık kapı politikası sayesinde Türkiye'ye gelen Suriyeliler sayesinde iki ülke arasında sağlam bağlar kurulacağına inandığını söyledi.

Eren, AB ve BMMYK ile çok iyi iş birliğine sahip olduklarını kaydederek, bu ortaklık için kendilerine teşekkür etti ve her zaman iş birliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.

- Berger: "Suriyelileri desteklemeye devam edeceğiz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger de öğrencileri, Türkiye'de üniversite eğitimi alarak kendilerine bir hayat kurduklarından ötürü tebrik etti.

Türkiye'de dil öğrendikleri ve başarılı çalışmalar ortaya çıkardıkları için öğrencilerin önemli çalışmalar kaydettiklerine dikkati çeken Berger, bu kapsamda yüksek öğrenimin önemine de değindi.

Berger, üniversite eğitiminin istihdam edilebilirliği artırdığına işaret ederek, AB olarak Türkiye'deki mülteciler için okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitime destek veren çalışmalar yaptıklarını anlattı.

"Bu nedenle AB Delegasyonu olarak Suriyelileri desteklemeye devam edeceğiz." diyen Berger, mülteciler için özellikle dil öğreniminin önemine işaret etti.

Berger, eğitimin sosyoekonomik entegrasyon için önemli olduğunun altını çizerek, YTB Başkanı Eren ve BMMYK Temsilcisi Lumpp'a iş birliği için teşekkürlerini iletti.

Katherina Lumpp da dünya genelinde mültecilerin yüksek öğrenim görme imkanının kısıtlı olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda Lumpp, geçen akademik yıl sürecinde Türkiye'deki 18-24 yaşlarındaki Suriyelilerin yüzde 6'sının üniversiteye devam ettiklerini belirterek, bunun önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Lumpp, mezun öğrencilerin kendileri gibi diğer kişilere ilham olmaları temennisinde bulunarak, YTB, AB, MEB ve YÖK gibi kurumlarla ortaklığın önemine değindi.

- En az 350 Suriyelinin Türkiye'deki üniversite eğitimi sürüyor

Proje kapsamında Türkiye'deki eğitim deneyimlerini anlatan Halepli Vala Muhendis ve Zehra Mavaldi de YTB, AB ve BMMYK'ye kendilerini destekledikleri için teşekkür etti.

Türkiye'deki Suriyelilerin Yüksek Öğrenime Erişimlerinin Artırılması Projesi, BMMYK, AB ve YTB Suriyeli gençlerin Türkiye'de nitelikli yükseköğrenim imkanlarına erişimlerini arttırmak amacıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında üniversite burs programları sayesinde en az 350 Suriyeli öğrenci Türkiye'deki üniversitelerde eğitimlerine devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 12:46
  1. AB
  2. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger
  3. BMMYK
  4. BMMYK Temsilcisi Lumpp
  5. Suriye
  6. Suriyeli gençler için mezuniyet töreni
  7. üniversite
  8. YTB
  9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren

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