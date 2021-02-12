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Korona Virüs Türkiye'de uygulanan Çin aşıyla ilgili çarpıcı açıklama
Korona Virüs

Türkiye'de uygulanan Çin aşıyla ilgili çarpıcı açıklama

Türkiye'de uygulanan "CoronaVac" adlı Sinovac aşısının etkinliğine ilişkin Lancet'te yayınlanan çalışmaya göre, aşı 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 98 oranında koruyucu etki gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 08:42:00 -
Türkiye'de uygulanan Çin aşıyla ilgili çarpıcı açıklama

Türkiye'de uygulanmaya başlanan Çin menşeili "CoronaVac" adlı aşının, 60 yaş üstü kişilerdeki etkinliğine yönelik Faz 3 sonuçları saygın tıp dergisi Lancet'te yayınlandı. Aşıda, 60 yaş üzeri kişilerin antikor düzeylerine bakılarak yüzde 98 koruyuculuk tespit edildi. İki gruba ayrılan kişilerin yarısına plasebo yani boş aşı uygulanırken, diğer yarısına inaktif Kovid-19 aşı uygulandı. Çalışmanın sonuçlarına göre aşı olanlarda önemli bir yan etki görülmezken, bazı kişilerde aşı bölgesinde ağrı, kızarıklık, hafif ateş ve baş ağrısı gibi hafif yan etkiler tespit edildi. Bu hafif yan etkiler 48 saat içinde tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden kayboldu.

"Yüksek oran"

Türkiye'yi de yakından ilgilendiren son verilerin umut verici olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl "Zaten bugüne kadar Türkiye'de 2 milyon 730 bin dozdan fazla aşı uygulandı ve önemli yan etki görülmedi. Aşının şimdiye kadar 60 yaş üzeri kişilerdeki etkisi ile ilgili bilimsel yayın yoktu. Sadece, şirketten basın açıklamaları yapılmıştı. Lancet gibi saygın bir tıp dergisinde yayınlanan sonuçlara göre 60 yaş üzeri kişilerde, hatta 70 yaş üstündekilerde yüzde 98 gibi yüksek oranda koruyucu antikor oluştuğunun tespit edilmesi bizleri mutlu etti. Türkiye’de 65 yaş üzerine yapılan aşı uygulamasının doğruluğunu gösterdi. Bu nedenle, 65 yaş üstü büyüklerimizin mutlaka aşılanmasını öneririm" dedi.

"60 milyonu aşılamalıyız"

Birkaç hafta öncesinde Türkiye'deki vaka sayılarının 30 binlerden, 5 binli seviyelere indiğini de hatırlatan Prof.Dr. Kurugöl, "Son 2 haftadır vaka sayımız 6-8 bin bandına yükselmiş durumda. Bunun sebebi önlemlerdeki gevşemeden kaynaklı. Şu dönemde kapalı alanlarda çift maske ve 180 santimetre sosyal mesafeye dikkat edilmeli. Dünyadaki genel rakamlara baktığımızda umutlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Örneğin 6 Ocak 2021'de 809 bin olarak tespit edilen dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı, son bir aydır önemli bir düşüş göstererek 7 Şubat'ta 361 bin olarak kaydedildi. En sevindirici rakamlar ise mutasyonlu virüsün kaynağı olan İngiltere ve Güney Afrika’dan geldi. Oradaki vaka sayılarının azalması bize şunu gösteriyor; mutasyon da olsa yeterli önlemleri alırsanız, vaka sayıları düşer. Aşıyla toplumun yüzde 70'inin bağışık olması lazım. Ülke açısından bakıldığında, insanlarımızın yüzde 70’i yani 60 milyon insanımızı aşılamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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