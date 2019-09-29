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Türkiye'de ne kadar silah var? Yüzde 85'i ruhsatsız!

Türkiye’nin Silahlı Şiddet Haritası ve 2018 Raporu’na göre; Türkiye’de en az 25 milyon silah mevcut. Aynı zamanda, söz konusu silahların yüzde 85’i ruhsatsız olduğu belirtiliyor.

29 Eylül 2019 Pazar 11:10
Türkiye'de ne kadar silah var? Yüzde 85'i ruhsatsız!

İnternetten kısa bir yazışmayla pompalı tüfeği 350 TL’ye kapıya getirtmek hâlâ mümkün. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, 28 Eylül Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Tedbir çağrısı

Dr. Ayhan Akcan, dizilerdeki silah kullanımı sahnelerine sınırlama getirilmesini; silah ruhsatı almak isteyenlere detaylı kişilik taraması yapılmasını; boşanma, iflas gibi süreçlerde kişilerin silahlarına geçici süreli el koyulmasını; silah ruhsatı almak isteyenlerin eş ve avukatlarından onay alınmasını; düğün-asker uğurlaması gibi açık hava eğlencelerinde polis görevlendirilmesini önerdi.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Yasemin Giritli İnceoğlu ortalama beş silahlı olaydan birinin kadınlara yönelik gerçekleştiğini söyledi. Bunun temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğuna vurgu yaptı.

"Cezalar caydırıcı olmalı"

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Nazan Moroğlu “Türkiye’de ruhsatsız silahlara ulaşmak çok kolay. İnternette dahi silah satışı var. Kolayca silah sahibi olan kişi bazen bir anlık öfkesine yenik düşerek ya da kimi zaman planlayarak cinayet işliyor. Bireysel silahlanmanın engellenmesi için cezalar caydırıcı olmalı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 11:10
  1. İstanbul
  2. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Yasemin Giritli İnceoğlu
  3. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan
  4. 28 Eylül Dünya Bireysel Silahsızlanma Günü
  5. bireysel silahlanma

YORUM YAZ

  • lazerlazer18 dk önce
    ... senin önüne ayı çıkınca ayıya deki ayı abi sen bekle ben emniyetten ruhsat alıp geliyom !!!
  • isminizisminiz23 dk önce
    insanlarda adalete güven kalmadi, kendilerini korumak icin silahlanmaya basladilar
  • davincidavinci31 dk önce
    silahı olmayan katil bıçakla öldürür.silah yasağı çok saçma.ya herkese yasak olmalı yada serbest.ülkenin yarısı silahlıyken mafya terörist vs biz neden silahsız gezelim.evimizedemi koyamayacağız silah.çatalla kaşıklamı savunacağız kendimizi.silah alımı kolaylaştırılmalıdır.25 yaşın üzerindeki her vatandaşın silah alma hakkı olmalıdır.

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