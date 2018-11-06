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Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri kullanıyor

Eskişehir’deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. TEI, Türk havacılık sanayisinin gurur kaynağı oldu. En kritik motor parçaları bu fabrikada üretiliyor ve dünyada uçan her iki uçaktan birisi burada üretilen parçaları taşıyor.

06 Kasım 2018 Salı 08:04
Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri kullanıyor

500 dönümlük bir alanda kurulu fabrikada 2 bin 500 kişi çalışıyor. Dünyaca ünlü uçak firmalarının en kritik motor parçalarını üretiyor. Habertürk'ün haberine göre müşterileri arasında dünya havacılığının devleri GE Aviation, MTU, ITP, Rollys Royce, Safran gibi firmalar yer alıyor. Aralarında F-16’lar, erken uyarı uçakları Avacs’ların da olduğu farklı uçakların motor bakımları da burada yapılıyor.

ANKA’ya yerli motor

TEI, Türkiye’nin savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı azaltacak çok önemli projeler de yürütüyor. Türkiye’nin ilk turbodizel uçak motoru PD170, tamamı yerli ve milli imkanlarla TEI’de üretildi. 3 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi. İnsansız hava aracı Anka, PD170 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Türkiye havacılıkta sınıf atladı

TEI’nin gurur veren bir diğer projesi de Türkiye’nin ilk turboşaft helikopter motoru TS1400. Motorun İlk ateşlemesi başarıyla gerçekleşti ve Türkiye havacılıkta sınıf atladı. TS1400, TAI’nin geliştirdiği T625 helikopterine entegre edilecek. Test çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilk yerli helikopter, yerli motorla uçmaya başlayacak. Bu motorun teknolojisi milli muharip uçak için kullanılacak motor için de temel oluşturacak.

300 milyon dolar ihracat

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit, motor üretimine tedarik yapan dünyanın bir numaralı firması olduklarını belirtti. 2018 yılı net satış hedefi 429 milyon dolar olan TEI’nin ihracat hedefi ise 300 milyon dolara yakın. Fabrikanın yüzde 50.5’i TAI’ye yüzde 46.2’si ABDfirması General Electric’e, yüzde 3.3’ü ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumuna ait.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 08:04
  1. yerli jet motoru
  2. uçak motoru

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