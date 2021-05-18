Türkiye’de toplumsal bağışıklık oranı nedir? Türkiye’de toplumsal bağışıklık ne zaman oluşur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, Sinovac firmasının CoronaVac aşısına ilişkin üretim yetkisinin verildiğini, ancak bunun birkaç ay içerisinde gerçekleşemeyeceğini belirten Bakan Koca, bu hafta içinde önemli oranda Sinovac aşısı beklediklerini kaydetti. Sağlık Bakanı Koca, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in haziran başında aşı kampanyasına destek vermek için Türkiye’de olacağını da açıkladı.

Türkiye’de toplumsal bağışıklık ne zaman oluşur?

Türkiye'de aşılama ne zaman sona erecek? Korona aşılaması ne zaman tamamlanacak? Sağlık Bakanı, aşı takvimindeki hedefin haziran ayı sonunda 18-20 yaş üstü herkesin aşıya erişimini sağlamak olduğunu söyledi. Koca, haziran ve temmuz aylarında yapılacak aşılarla birlikte, Türkiye’de toplumsal bağışıklığın yaz aylarından yakalanabileceğini de belirtti.

Yerli aşıda son durum ne?

Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklama var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütün aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasına geçilmeyeceğini, yalnızca verimli olan çalışmalarda Faz-3’ün süreceğini söyledi.