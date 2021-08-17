Türkiye’de temmuzda 107 bin 785 konut satıldı

Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 19,9, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre de yüzde 19,9 azaldı. Haziranda 134 bin 731 konut satılmıştı. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Ocak-temmuz döneminde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,7 azalarak 660 bin 595 adede geriledi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 68,6 azalışla 124 bin 721, diğer satış türleri ise yüzde 17,3 artışla 535 bin 874 oldu.

Yabancılara konut satışı temmuzda yüzde 64 arttı

Türkiye genelinde temmuzda yabancılara 4 bin 495 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda yıllık bazda yüzde 64 artış kaydetti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, temmuzda ilk sırayı 1951 konut satışıyla İstanbul aldı. Bu ili 931 konut satışıyla Antalya, 312 konut satışıyla Ankara, 217 konut satışıyla Mersin ve 158 konut satışıyla Bursa izledi. Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 24 bin 983’e çıktı.