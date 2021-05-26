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Korona Virüs Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı
Korona Virüs

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 07:35:00 -
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda

yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk

oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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