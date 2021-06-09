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Korona Virüs Türkiye'de son 24 saatte 6.609 koronavirüs vakası tespit edildi
Korona Virüs

Türkiye'de son 24 saatte 6.609 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 86 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 609 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:41:00 -
Türkiye'de son 24 saatte 6.609 koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 314'a yükseldi.

Toplamda 55 milyon 899 bin 143 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 527 testten 6 bin 609 yeni vaka sayısı, 557 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 300 bin 236 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 173 bin 186'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 44 olduğu açıklandı.

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