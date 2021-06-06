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Korona Virüs Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı
Korona Virüs

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 19:51:00 -
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 204 bin 827 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

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