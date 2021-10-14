  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi
Korona Virüs

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 07:42:00 -
Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,09 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğe dair ilgili açıklama yaptı.
Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı
Gündem

Muhalefetin anketçisi ağzındaki baklayı çıkardı

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olursa olsun önemli olmadığını belirterek, ağzındaki bakl..
İlhan Şen kimdir? İlhan Şen nereli kaç yaşında?
Biyografi

İlhan Şen kimdir? İlhan Şen nereli kaç yaşında?

İlhan Şen kimdir? Şeyma Korkmaz kaç yaşında ve aslen nereli? 19 Aralık 1987 tarihinde doğan İlhan Şen, ilk oyunculuk deneyimine Şahin Tepes..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay