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Korona Virüs Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı,1 98 kişi yaşamını yitirdi
Korona Virüs

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı,1 98 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 09:30:00 -
Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 687 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı,1 98 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 366 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 160 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi tesadüf değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin." ifadelerini kullandı.

 

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