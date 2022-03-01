Türkiye’de ilk koronavirüs salgını 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından pek çok kişi bu hastalık sebebiyle kaç kişinin vefat ettiğini araştırmaya başladı.

Türkiye'de şimdiye kadar kaç kişi koronadan vefat etti?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde her gün onlarca kişi yaşamını yitiriyor. Geride kalan iki yılda 94.445 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

1 Mart Salı günü 403 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 545 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,94 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 719 bin 490 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.