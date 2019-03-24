0553 313 94 23

"Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"

Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 11:03
"Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel yok"

Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Hartmut Pütz, Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığını söyledi.

Pütz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin özellikle beceri konusunda, mühendislik alanında oldukça başarılı ve yetenekli kişilere sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hem gençler hem de deneyimli isimler arasında beceri bazlı olarak düşünüldüğünde, Türkiye'nin çok güçlü olduğuna inandığını belirten Pütz, "Dünyayı geziyorum ve baktığım noktada Türkiye, beceri konusunda oldukça ön plana çıkıyor ve önemli bir noktada." dedi.

Türkiye'de yaptıkları yatırımları desteklemek ve geliştirmek istediklerini dile getiren Pütz, Sanayi 4.0'ın Türkiye'de 3-4 yıl önce başlayan bir girişim olduğunu, Sanayi 4.0'da başarıya ulaşmak için hem donanım hem de yazılım alanında deneyim ve beceri açısından kuvvetli bir iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Pütz, Türkiye'deki mühendislerin beceri kapasitelerine bakıldığında, Türkiye'de Sanayi 4.0'ın gerçekleşmesi için herhangi bir engel olmadığını söyledi.

 

- "Endüstrideki liderler için önerim, [email protected] ortaklığına daha yakından bakmaları"

 

Hartmut Pütz, [email protected] konseptine değinirken, bu konseptin Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'ı gerçekleştirme yöntemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm kadarıyla Türkiye'de [email protected] ittifakına dahil olan az sayıda firma var. Benim endüstrideki liderler için önerim, aslında [email protected] ortaklığına daha yakından bakmaları... Böylece çalışmalarını ve yatırımlarını daha geniş, Türkiye'nin de ötesine ulaşabilecek alanlara taşıyabilirler. Türkiye'nin, yurt dışında, [email protected] sistemini kurgulayacak kişiler arayışında olmasına gerek yok çünkü Türkiye, beceri ve bilgi bakımından bu alanda oldukça güçlü bir konumda. Benim önerim, [email protected] alanında uzman kişilerin bir araya gelerek network'ün üzerinde çalışabilmeleri, bu network'ü güçlendirmeleri yönünde."

 

- "Bir müşteri için en doğru çözüm; şirketlerin ortaya koyduğu çözümlerin birleşimi"

 

Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Pütz, Türkiye'de tanıdığı birkaç firma bulunduğunu, bu firmaların çok yetenekli iş gücüne sahip ve birçok alanda kapasitelerinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, bu firmaların Türkiye dışında daha fazla şey yapabileceğine inandığını söyledi.

Pütz, şunları kaydetti:

"Mitsubishi Electric'in dijital fabrika üzerine çalışmaları var ve fabrikaların üretim kapasiteleri ve üretimlerini nasıl iyileştireceği üstüne odaklanıyor ve bunun için onlara destek veriyor. Bizim diğer şirketlerden farkımız, her şeyi kendimiz yapmak istemiyoruz. Bir müşteri için en doğru çözümün; birden fazla ortak şirketlerin ortaya koydukları çözümlerin bir birleşimi olacağına inanıyoruz. Böylece dijital fabrika ortaklık sürecini yürütürken aslında müşterimizle birlikte onun için en uygun ortağı seçerek, nihayetinde kendisi için en doğru çözüme ulaşmak üzere hareket ediyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:03
  1. Mitsubishi Electric

YORUM YAZ

  • Hakki PolatHakki Polat46 dk önce
    Var maalesef cahil ve okumamis kesim. istediginiz kadar fabrikalar 4.0 olsun insanlar 1.0 olduktan sonra neye yarar.
  • Yusuf. CanYusuf. Can1 sa önce
    Şerefsiz her zaman serefsizdir şimdi unlar sandık başında kimi şu luyir,oy hırsızı diyorlar bu alçaklar suç işliyor bunları hakkında halkı arasına nifak sokmkran bunları sojacajsi hapse,inşallah benim oy kullandığını sandığın etrafında sizi gorurum

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ömer Günel ikinci mitingini Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yaptı
  1. Ömer Günel ikinci mitingini..
  2. Macron hakkında şok ifadeler! "Aldığı..
  3. Fasulye ezmesi nasıl yapılır? İşte..
  4. Kepez’de drag heyecanı
  5. İki çocuğun ölümünde büyük ihmal
  6. Siyonistler birbirine girdi!..
  7. Mezitli’de engelliler için..
  8. Yolda oluşan toza vatandaşlar su ile..
  9. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe’de..
  10. Dündar, kuş pazarını gezdi
  11. Adil Gevrek: "Yabancı sınırı Türk..
  12. Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi..
  13. Sol bacağındaki ağrı hayatını..
  14. Başkan Bakıcı Yeni Mahalle sakinleri..
  15. Valiz açıldı ve içinden "Metamfetamin"..
  16. Milli maç biletleri karaborsaya düştü
  17. Yağmur çamura rağmenseçim..
  18. İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla..
  19. (Özel haber) Mehmet Helvacı: "Futbol..
  20. Biberin fiyatı dudak uçuklatıyor
  21. Miami Açık'a favorilerden erken veda
  22. Ayşebacı’da Avcı coşkusu
  23. Kadıköy'de karaya oturan teknedeki 6..
  24. Dülgeroğlu’ndan kamyon ve tır..
  25. Emperyalistlerin moda tuzağına..
  26. LGS başvuruları ne zaman başlayacak?..
  27. Sultanhisarlı kadınlar kefir ve yoğurt..
  28. Elektronikçi, mezar taşlarına granit..
  29. İşte Zillet İttifakı'nın terörle..
  30. Bekçiler ilk kez miting görevinde
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

Günün Karikatürü

24 Mart 2019
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında