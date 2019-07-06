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"Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok ülkenin önünde"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar:- "Çok büyük ölçekli şehir hastaneleri yapılıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye'de sağlık hizmetleri, Batı ülkeleri dahil birçok ülkenin önünde diyebiliriz"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:47
"Türkiye'de sağlık hizmetleri birçok ülkenin önünde"

MUĞLA (AA) - Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye'de çok büyük ölçekli şehir hastaneleri yapıldığını belirterek, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye'de sağlık hizmetleri, Batı ülkeleri dahil birçok ülkenin önünde diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Aydınlar, Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Acıbadem bünyesinde Türkiye ve yurt dışında 22 hastane ve 15 tıp merkezi bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de kamunun önemli yatırımları olduğuna dikkati çeken Aydınlar, şöyle konuştu:

"Çok büyük ölçekli şehir hastaneleri yapılıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Türkiye'de sağlık hizmetleri, Batı ülkeleri dahil birçok ülkenin önünde diyebiliriz. Çok nitelikli sağlık profesyonelimiz var, hekimlerimiz var. Çok gelişmiş hastanelerimiz var. Bu da özellikle Türkiye'nin önemli bir sağlık destinasyonu olmasını sağladı. Her geçen gün Türkiye'ye gelen yabancı hasta sayısı artıyor. 2018 yılında Acıbadem olarak 45 bin yabancı hasta getirdik ve 100 milyon dolar ciro yaptık."

Aydınlar, Acıbadem olarak kanser, beyin cerrahisi ve organ transplantasyonu gibi konularda nitelikli sağlık hizmeti verdiklerine dikkati çekti.

Türkiye için bu durumun sevindirici olduğunu anlatan Aydınlar, "Bu, bir ihracat. Bunun girdisi neredeyse yüzde 90 oranında, bundan elde ettiğimiz gelir ülkede kalıyor. Sağlık turizminde ara mal girdisi yok denilecek kadar az. Türkiye, bu açıdan önemli bir potansiyeli barındırıyor. Her geçen gün bu sayının daha da artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bodrum'da 7 gün 24 saat hizmet vereceği belirtilen tıp merkezinin, hastaneye yakın donanımla kurulduğu, dermatolojiden kardiyolojiye, acil servisten fizik tedavi ünitesine kadar çok sayıda tıbbi branşın bulunduğu bildirildi.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Acıbadem Bodrum Tıp Merkezi Yöneticisi Özgür Bayındır, merkez direktörü Arzu Karataş, direktör yardımcısı Sema Türkkan, sanatçı Fatih Erkoç ve sağlık çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:47
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