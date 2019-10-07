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Türkiye'den kritik petrol ve doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak" dedi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:17
Türkiye'den kritik petrol ve doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da 10. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Fatih Dönmez, "Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak." açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanı Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Buradan tekrar şunu ifade etmek isterim; kendi kaynaklarımız dururken başka ülkelerden ithalat yapmayacağız. Önce yerli ve yenilenebilir diyoruz. Amacımız budur.

Yavuz, hamdolsun cumartesi günü ulaştı. İnşallah bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak.

Yerli teknolojiye sınıf atlattığımız gemilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla çalışan mühendislerimiz var. Bir zamanlar bu işleri yapabilmek için finans sağlayamayan teknik alt yapısı olmayan Türkiye nerede, 2 sondaj gemisinin yanına üçüncüsünü almaya çalışan ve Doğu Akdeniz’de hakkını yedirmeyen Türkiye nerede.

Sektörümüzden gelen talep doğrultusunda Kasım ayının 2. haftasını enerji çalışanlarının haftası olarak kutlayacağız. Sektörümüzde 500 bin kişi çalışıyor. Enerji çalışanları haftası bizimle çalışmak isteyen pek çok kişinin katılımları konusunda yardımcı olacak. Bu ve benzeri uygulamalarımızla enerjide örnek olmaya devam edeceğiz.

Fatih, Finike bölgesinde 4 bin 300 metrede sondajına devam ediyor, 500-600 metre daha derinleştireceğiz.

Güneydoğu'da petrol keşfimiz var

Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız"



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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:17
  1. Antalya
  2. 10. Türkiye Enerji Zirvesi

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