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‘Türkiye’de Ormancılık Paneli’ gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından ‘Ormancılık Haftası Kutlamaları’ kapsamında “Türkiye’de Ormancılık Paneli” gerçekleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 12:20
‘Türkiye’de Ormancılık Paneli’ gerçekleştirildi

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından ‘Ormancılık Haftası Kutlamaları’ kapsamında “Türkiye’de Ormancılık Paneli” gerçekleştirildi.


Bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla birlikte yetiştirdiği nitelikli insan kaynağıyla orman varlıklarımızın sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından “Ormancılık Haftası Kutlamaları” kapsamında “Türkiye’de Ormancılık Paneli” düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Karayılmazlar, en önemli doğal kaynaklardan biri olan ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması tüm insanlık için önemli olduğunu söyledi.


Karayılmazlar, “Ormanlar, günümüzde sadece odun ve odun dışı ürünler sağlayan kaynak olarak görülüp işletilmemektedir. Orman kaynakları ve biyolojik çeşitlilik açısından zengin nitelikte olan ülkemizin ormanlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamalıyız. Orman Bilimleri Enstitüsü’nün topluma sunduğu ürünlerin devamlılığı şüphesiz orman kaynaklarının işletilmesine bağlıdır. Baharında müjdeleyicisi olan 21 Mart’ta kutladığımız ormancılık günü ve haftası ile Nevruz Bayramı bu anlamda kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek güzel ülkemize, ormancılığımıza, meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.


Ardından geçilen “Türkiye’de Ormancılık Paneli”nin başkanlığını Bartın Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel yaptı. Nevruz Bayramı’nı kutlayan Prof. Dr. Özel konuşmasına ormancılık alanında katkı sunmuş ve ebediyete irtihal etmiş tüm meslektaşlarını anarak başladı.


Panelde; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hulusi Acar “Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş “Bilinmeyen Yönleriyle Türkiye’de Ormancılık Tarihi”, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Ayan “Türkiye’de İklim Değişimi ve Orman Gen Kaynakları” ve Bartın Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık ise “Bartın’da Ormancılık” adlı konuşmalarını yaptı.


Törene; akademisyenler, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan, il yöneticileri ve öğrenciler katıldı.


Panelin ardından katılımcılara Bartın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:20
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