Türkiye’de Omicron endişesi: Şubatta zirve yapacak!

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) son varyantı Omicron, dünyayı etkisi altına aldı. Dünyada Omicron alarmı yaşanırken Türkiye’de de Omicron vakaları görülmeye başlandı. Yeni varyantın merkez üssü ülkemizde İstanbul olurken varyant giderek yayılıyor.

İstanbul'da omicron etkisi

İstanbul’un büyük bir kısmı Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar Uygulaması'ndaki (HES) yoğunluk haritasında kırmızıya döndü. Yeni varyantın etkisiyle Megakentteki vaka sayısı toplam vakaların yarısını geçti.

Sabah gazetesinin haberine göre Omicron’un İstanbul’da diğer illere nazaran daha çok görülmesinin nedenini uzmanlar, megakentin havayolu ulaşımıyla Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmasına bağlıyor. İstanbul’daki birçok hastanede yoğunluk sebebiyle PCR testi ve aşı kuyrukları oluşmuş durumda.

Vakalar daha da hızlaancak

Daha önce yaşanan virüs dalgalarına göre hastanede daha az insan yatarken yoğun bakımlar da az dolu. Ancak vaka sayısında artış yaşanıyor. Hem meslek örgütü temsilcileri hem de resmi yetkililer önümüzdeki günlerde vaka sayısının İstanbul’da hızlı bir şekilde artacağı uyarısında bulundu.

Vaka artışları hakkında konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka tırmanışının devam edeceğini söyledi.

Şubatta zirve yapacak

Vakaların tamamının Omicron olmadığını belirten Şener, “Delta ve Delta Plus varyantıyla birlikte Omicron el ele gidiyor. Omicron varyantı olgularında karşı karşıya kaldığımız hastaneye yatış oranı daha düşükken, Delta ve Delta Plus varyantlarında hâlâ yüksek. O yüzden Omicron varyantının tırmanacağı pik seviyeyi şubat ayının ilk iki haftasına kadarki zaman dilimi içerisinde bekleyebiliriz" diye konuştu.

Şu anki vaka sayılarının tedbirlerle ilişkili olmadığını belirten ve yeni varyant Omicron’un diğer illere yayılmasıyla vaka sayılarının daha da yükseleceğini söyleyen Şener, “Daha çok aşı ve aşılama perspektifiyle alakalı. Virüs gerçek anlamda çok değişti ve aşıdan kaçabilen bir varyant formuna döndü. O yüzden hatırlatma dozlarını çok önemsiyoruz, antikor sayısı ne kadar yüksekse o kadar iyi korunacaksınız" dedi.

“Tam anlamıyla İstanbul patladı diyebiliriz” diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Aralık’ta yaptığı açıklamada “Tüm vakaların yüzde 52'si İstanbul'da tespit ediliyor” demişti.

5 kat hızlı artış

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise, İstanbul’da vaka artış hızının son 10 günde 5 kat hızlı arttığını söylemişti. Bu artışın ülke genelindeki rakamlara çok ciddi yansıdığını belirten Yiyit, “Diğer illerimizde de benzer bir süreç istemesek de yaşanacak" diye konuşmuştu.

Vakalara rağmen ölümler azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin başından beri geçtiğimiz hafta en yüksek koronavirüs vaka sayısının kaydedildiğini açıkladı. Bir haftada 9,5 milyon vaka kaydedildiğini belirten Ghebreyesus test sıkıntıları nedeniyle daha fazlasının da olabileceğini belirtti. Bir önceki hafta dünya genelinde 44 bin 680 kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü belirten DSÖ, bu hafta ise 41 bin 178 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Covid-19 ölümleri ve vaka sayıları arasında iki haftalık bir farkın olabileceği daha önce DSÖ tarafından belirtilmişti.

Omicronda öldürüyor hafife almayın

Omicron varyantının Delta varyantına göre daha hafif hastalığa neden olduğunu doğrulayan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Omicron’un doğrudan “hafif” varyant olarak nitelenmemesi gerektiğini belirterek şunları dile getirdi: Bir önceki varyantlar gibi Omicron da insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Vaka tsunamisi o kadar büyük ve hızlı ki dünyanın dört bir yanında sağlık sistemlerini boğuyor.