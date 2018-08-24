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Türkiye’de olmadı… Cem Yılmaz’a +18 şoku!

Cem Yılmaz yeni sahne oyununun ilk gösterimini Londra’da yapacak. Gösterinin bilet fiyatları 45,25- 111 Euro arasında değişirken gösteri argo ve küfür içerdiği için +18 yaş sınırı getirildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:23
Türkiye’de olmadı… Cem Yılmaz’a +18 şoku!

Cem Yılmaz, yeni gösterisinin prömiyerini 9 Mart 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Eventim Apollo’da yapacak. Komedyenin yeni gösterisini 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta izleyecek.

Gösterilerinde argo kelimeler kullanan şovmene 18 yaş sınırın getirilmesi, gösterinin en dikkat çeken detaylarından biri olarak öne çıktı. 15-18 yaş arasındakiler, şovu yanlarında aileleri varsa izleyebilecek.

Biletlerin satışa sunulduğu sitede komedyen için, “Dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, yeni şovunun dünya prömiyeriyle Londra'ya geliyor” sözlerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:23
  1. cem yılmaz
  2. Londra
  3. gösteri

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