Türkiye’de olmadı… Cem Yılmaz’a +18 şoku!

Cem Yılmaz, yeni gösterisinin prömiyerini 9 Mart 2019'da İngiltere'nin başkenti Londra'daki Eventim Apollo’da yapacak. Komedyenin yeni gösterisini 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta izleyecek.

Gösterilerinde argo kelimeler kullanan şovmene 18 yaş sınırın getirilmesi, gösterinin en dikkat çeken detaylarından biri olarak öne çıktı. 15-18 yaş arasındakiler, şovu yanlarında aileleri varsa izleyebilecek.

Biletlerin satışa sunulduğu sitede komedyen için, “Dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, yeni şovunun dünya prömiyeriyle Londra'ya geliyor” sözlerine yer verildi.