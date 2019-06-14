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Türkiye'de okumak için sıraya girdiler

YTB'nin uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "2019 Türkiye Bursları" programı için 86 ülkede dünyanın dört bir yanında öğrenciler sıraya girdi

14 Haziran 2019 Cuma 18:54
Türkiye'de okumak için sıraya girdiler

ANKARA (AA) - Dünyanın dört bir yanında öğrenciler, Türkiye'de nitelikli yükseköğrenim görmek için sıraya girdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB'nin uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan "2019 Türkiye Bursları" programı için 86 ülkede mülakatlar yapılıyor.

Söz konusu ülkelerde yaklaşık 10 bin öğrenci Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görmek üzere yarışıyor.

Akademisyenler ve YTB uzman personelince yapılan mülakatlarda başarılı olan adaylara Türkiye’deki üniversitelerin kapıları açılacak.

- Bu yıl rekor kırıldı

Faaliyete geçtiği birinci yılda 90 ülkeden 35 bin başvuru alan Türkiye Bursları programına başvurular geçen yıl 135 bini buldu. Bu yıl ise burslara rekor düzeyde başvuru yapıldı ve 167 ülkeden 147 bin başvuru alındı.

- Başvurular internetten

Yalnızca yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabildiği burslara her yıl belirli dönemde internet üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Sisteme gerekli belgeleri giren ve ilk değerlendirme aşamasını geçen öğrenciler, dünyada 100’den fazla noktada mülakatlara davet ediliyor. Mülakatlarda başarılı olan adaylar, burs almaya hak kazanıyor.

Türkiye'ye gelen adaylar, ilk yıl aldıkları dil kursuyla Türkçe öğrendikten sonra yaptıkları tercihler doğrultusunda üniversitelere yerleştiriliyor.

- Sağlık sigortası primleri de ödeniyor

Halihazırda burslardan yararlanan 160 ülkeden 17 bin 500 genç, Türkiye'nin çeşitli şehirlerindeki üniversitelerde öğrenim görüyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora ve bilimsel araştırma yapanlara verilen burslara, öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçları ile aylık cep harçlıkları da dahil ediliyor.

Burs alanların Türkiye'de kaldıkları süre boyunca sağlık sigortası primleri de ödeniyor.

Öğrencilerin Türkiye'ye ilk geliş biletleri ile mezun olduktan sonra ülkelerine dönüş biletleri de YTB tarafından karşılanıyor.

Açıklamada, 25 ülkede 30’un üzerinde kurulan mezun dernekleri aracılığıyla Türkiye mezunları ile ilişkilerin sürdürüldüğü kaydedildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:54
  1. Türkiye Bursları
  2. YTB
  3. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

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