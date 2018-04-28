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Türkiye'de okumak için sınava girdiler

İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) bünyesinde Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğin'de Nijeryalı öğrenciler için sınav düzenlendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:34
Türkiye'de okumak için sınava girdiler

Nijeryalı öğrenciler, eğitimde günden güne cazibe merkezi olan Türkiye'de okumak için düzenlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na girdiler.

İÜYÖS Nijerya Koordinatörü Doç. Dr. Hüsnü Koyunoğlu, sınav ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koyunoğlu, "Bu sınav, Türkiye'de üniversiteye girmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler veya yurt dışında belli bir süre yaşamış Türk vatandaşlarının girebildiği bir sınavdır. Sınav sonucuna göre üniversiteler öğrenci kontenjanları belirliyor ve öğrenci, puanına göre bir bölüme yerleşebiliyor. Bu sınav ile öğrenciler üniversiteye müracaat etme hakkı kazanıyor." dedi.

LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ

Kabul şartı olarak lise mezunu öğrencilerin sınava girebildiğini ifade eden Koyunoğlu, "Öğrencilerin lise diplomalarının Türkiye'de denkliğinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Diğer taraftan cüzi miktarda başvuru ücreti talep ediyoruz ancak bu miktarı veremeyen olursa biz de destek oluyoruz." diye konuştu.

Koyunoğlu, İÜYÖS sınavının birçok ülkede yapıldığını ve sınav kontenjanlarının ise ülkelere göre değiştiğini aktardı.

EĞİTİM ORANI DÜŞÜK OLAN ÜLKELERİN ÖĞRENCİLERİ DAHA BAŞARILI OLUYOR

Öğrencilerin başarı durumları ile ilgili Koyunoğlu, "Okumaya niyetli olan, eğitimin önemini kavramış olan kişiler bu sınava başvuruyor. Nijerya gibi eğitim oranının düşük olduğu yerden Türkiye'de okumak için bu sınava giren öğrencilerde yüksek başarı görülmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Koyunoğlu, bu sınavların Türkiye'nin dünyadaki tanınırlığı ile ilgili önemli adım olduğunu belirterek, "Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bu sınavların tanıtılmasında ve duyurulmasında katkı sağlamaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki eğitim seviyesinden ve üniversitelerinden haberdar edilmelidir." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:34
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