Türkiye’de okullar en son kapanacak kurumlardır

Avrupa'nın birçok ülkesinde kısıtlama kararları alınmasına rağmen okullarla ilgili bir kapanmanın hiçbir ülkede bildirilmediğine dikkat çeken Tezer, "Çocukların okullarda maske takma kurallarına uyduklarını, öğretmenlerin de dikkatli olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar veriler okullarda etkili bir bulaş olmadığı yönünde; ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor" dedi.



Bu konuda ailelere büyük iş düştüğünü de kaydeden Prof. Dr. Tezer, "Aile pozitif çıkıp bazen çocuklarını okula gönderebiliyor. Bu durumda olanlar lütfen çocuklarını okullara göndermesin, karantina altında kalsınlar. Eğer çocuğun ateşi varsa burnu akıyorsa ishali varsa kas ağrıları varsa lütfen çocuklarını okullara göndermesinler. Yakın bir sağlık kuruluşuna götürüp muayene ettirsinler ya da evde izlesinler. Biz bunları sağladığımız sürece Türkiye'de okullar en son kapatılacak kurumlar olacaktır; ama halk, aileler kurallara uymazsa elbette ki okullarda da vaka sayıları artarak devam ederse kapatılması gündeme gelecektir" diye konuştu.