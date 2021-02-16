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Konut Projeleri Türkiye’de ocakta 70 bin 587 konut satıldı
Konut Projeleri

Türkiye’de ocakta 70 bin 587 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
Türkiye’de ocakta 70 bin 587 konut satıldı

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2020’nin Aralık ayına göre yüzde 33,4 azaldı. 2020’nin Aralık ayında 105 bin 981 konut satılmıştı.

İstanbul ilk sırada

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu. Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalarak 10 bin 732’e geriledi. Türkiye genelinde ocakta yabancılara 2 bin 675 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları ocakta yıllık bazda yüzde 31,5 geriledi.

Yabancının tercihi İstanbul

Yabancılara yapılan konut satışlarında, ocakta ilk sırayı 1380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışıyla Bursa takip etti. Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye’den 459 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen vatandaşları izledi.

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