Türkiye'de mutasyonlu virüs alarmı! Bölge karantinaya alındı
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde ortaya çıkması sonrası köy karantinaya alındı.
Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.
DHA'nın haberinde Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.