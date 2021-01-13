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Korona Virüs Türkiye'de mutasyonlu virüs alarmı! Bölge karantinaya alındı
Korona Virüs

Türkiye'de mutasyonlu virüs alarmı! Bölge karantinaya alındı

İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde ortaya çıkması sonrası köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:04:00 - 2021-01-13 13:05:39
Türkiye'de mutasyonlu virüs alarmı! Bölge karantinaya alındı

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde koronavirüs yeni varyantının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındığı bildirildi.

DHA'nın haberinde Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Hasköy İlçesi Yukarıüçdam köyünde koronavirüs (Covid–19) yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına istinaden köyün 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi.

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