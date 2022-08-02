Türkiye’de Maymun Çiçeği vakası kaç oldu? Maymun çiçeği vakası arttı mı?

Gana'da, maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi. Ülkede 8 Haziran'dan bu yana 33 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edilmişti. Afrika dışında diğer maymun çiçeği vakasına yönelik ölümler ise Brezilya ve İspanya'da yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Türkiye’de Maymun Çiçeği vakası kaç oldu?

Dünyanın koronavirüsten sonra kabusu olan Maymun Çiçeği vakaları Türkiye'de de görüldüğü daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyrulmuştu. Bakan Koca, vaka sayısının 5 olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında." dedi.

Maymun çiçeği virüsü nedir belirtileri neler?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.