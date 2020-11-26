Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti

Günlük Türkiye Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 876 kişiye hastalık teşhisi kondu. Son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybederken, 3.291 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388.771'e yükseldi.

Bugün 174 kişinin ölümüyle Mart ayından bu yana en çok hayatını kaybeden hasta gözlendi.

Toplam test sayısı 17 milyon 901 bin 868'e ulaştı. Hasta sayısı 474 bin 606, ölüm sayısı 13 bin 14, ciddi hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

"Gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmeyin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu açıklamayı kullanarak verileri paylaştı:

"Bugün 6.876 yeni hastamız tespit edildi. Aktif hasta sayımız artıyor. Önlemlere uyumumuz ve salgının seyri kısıtlamalarda belirleyici olacak. Önlemlere uyarsak kısıtlamalara gerek yok. . Birlikte savaşırsak, başarabiliriz. "