Türkiye'de koronavirüste "yeni bulaş" dönemi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta

Genelgelerle zorunlu olarak belirtilenler dışındaki kurumlar da Hayat Eve Sığar (HES) koduna geçmeye başladı. Bazı hastane ve bakanlıklar, tüm ziyaretçiler ve çalışanları HES'le takip ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yapılan toplantılarda da salgında artık yaz göçünün tamamlandığı, "yerinde bulaş" döneminin başladığı ifade edildi. İstanbul ve Marmara Bölgesi için ise bu hafta çok kritik.

HES koduna gönüllü olarak geçiyorlar

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorunlu olarak alınan önlemlere yenileri ekleniyor. Testi pozitif çıkanlar, temaslı olanlar veya karantina döneminde olması gerekirken buna uymayanlarla ilgili takip sistemi olan HES, önümüzdeki dönemde oldukça öne çıkacak. Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Maliye Bakanlığı, zorunlu olmadığı halde HES koduna geçen ilk kurumlar arasında yer aldı. Uzmanlar, hastaneler başta olmak üzere, kamu ve özel işyerlerinin de çalışma güvenliği açısından bir süre sonra HES kodunu zorunlu olarak uygulayacaklarını, böylece denetimin sağlanacağını belirtiyorlar. Sağlık Bakanlığı ve hükümette yapılan toplantılarda da, HES kodu zorunluluğu olan alanların arttırılması yönünde önerilerin gündeme geldiği belirtiliyor.

Sistemden bir yıl boyunca takip edilebiliyor

Kurumlarla ilişkisi olan kişilerin, hastalıkla ilgili yaşadığı bir gelişme anında sisteme düşüyor ve kırmıza koda geçiyor. Sağlık Bakanlığı'nın sistemine entegre olan tüm kurumlar, hem personeli hem de kuruma giriş çıkıp yapan herkesi bir yıl süreyle sistemden takip edebiliyor. Uzmanlar, bu sistemin bir süre sonra otomatik olarak işleyeceğini, bankalar, hastaneler, sigorta, tapu gibi tüm kurumların bunları zorunlu olarak isteyeceğini ifade ediyorlar.

Koronavirüste yerinde bulaş dönemi

Pandemiyle ilgili olarak son iki hafta içerisinde yapılan toplantılarda ise yaz göçünün tamamlandığı, bundan sonra vakaların yerinde bulaş olarak nitelendirileceği ifade ediliyor. Buna göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki gelişmelerin bu hafta da izlenmesi gerekiyor. Bu bölgeye dışarıdan gelenlerin etkisi bu hafta görülecek. Ancak, alınan önlemler nedeniyle artışın kademeli olacağı, hızla yükselişler beklenmediği öne sürülüyor.

Her il yönetim kendi mücadele protokolünü belirledi

Toplantılardaki değerlendirmelere göre, büyükşehirlerde ani değişiklikler beklenmiyor. Her il yönetiminin, kendi bulaşıyla mücadele edeceği, bölgesel kararlar ve yerel kontrollerle devam edileceği belirtiliyor. Yetkililer, "Her il, kendisi için normal olan pandemi yüzdesini biliyor. Dolayısıyla oradaki her oynamada, önlemleri arttırarak, kontrolü sağlayabilir. Geçtiğimiz 6-7 aylık süreçte il yönetimleri deneyim kazandı. Bariz bir hata yapılmazsa, bu kışın kontrollü şekilde, büyük iniş-çıkışlar yaşanmadan geçmesi gerekir" dediler.