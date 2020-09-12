Türkiye'de koronavirüste son durum! Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi'ye ait tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi gününe ilişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini paylaştı.

48 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldığı ve 1509 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi. 24 saatte 48 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.

Son 24 saat için aktarılan verilere göre, 1207 kişinin de sağlığına kavuşmasıyla birlikte, koronavirüse karşı şifa bulanların toplam sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

"Artış devam ediyor"

Öte yandan Bakan Koca, ağır hasta sayısında artışın devam ettiğini de belirtti.