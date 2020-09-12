  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Türkiye'de koronavirüste son durum! Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi'ye ait tabloyu açıkladı
Korona Virüs

Türkiye'de koronavirüste son durum! Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi'ye ait tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi gününe ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, son 24 saatte bin 509 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:46:00 - 2020-09-12 20:10:36
Türkiye'de koronavirüste son durum! Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi'ye ait tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Eylül Cumartesi gününe ilişkin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini paylaştı.

48 kişi hayatını kaybetti

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldığı ve 1509 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu belirtildi. 24 saatte 48 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1241 oldu.

Son 24 saat için aktarılan verilere göre, 1207 kişinin de sağlığına kavuşmasıyla birlikte, koronavirüse karşı şifa bulanların toplam sayısı 257 bin 731'e yükseldi.

"Artış devam ediyor"

Öte yandan Bakan Koca, ağır hasta sayısında artışın devam ettiğini de belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’
Gündem

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş’tan Yunanistan’a ilginç tavsiye! ‘Gidin F-35 alın’

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan’a ABD’nin sistemini kontrol ettiği F-35 konusunda, ‘Şiddetle tavsiye ediyorum koşa koşa gitsin..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...
Gündem

Şok sözler: Söyleyin o yerden bitme Macron'a...

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, Youtube'da yayınladığı bir videoda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cum..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı