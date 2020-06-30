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Korona Virüs

Türkiye'de koronavirüs vakalarının neden arttığı açıklandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de vakaların neden arttığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:33:00 - 2020-06-30 10:24:09
Türkiye'de koronavirüs vakalarının neden arttığı açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edilen virüs, mart ve nisan aylarında pik dönemini yaşadı. Pik döneminin ardından mayıs ayında düşüşe geçen ve vaka sayılarının 1000'in altına gerilediği pandemide vakaların yeniden artması hatta neredeyse 1500'leri bulması endişelere sebep oldu. Konuyla ilgili konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan pandemi sürecinde yapılan 3 hayati hatayı sıraladı.

Temelde yatan 3 hata var

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Mehmet Ceyhan'a göre belirti göstermeyen kişiler hastalığı yaydı, normalleşmenin etkisi hesaplanamadı ve "Virüs yaz aylarında ölür" sözü yayıldı.

Hande Fırat'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Vakalardaki yükselmenin tek nedeni normalleşme. Hocaya göre başka neden aramaya gerek yok.Ancak bir yandan da tüm dünya ekonomik, sosyal, toplumsal nedenlerle normalleşmeye mecbur. Mesele normalleşirken yapılırken yanlışlarda ya da hesaba katılmayan unsurlarda, hatta yanlış yapılan hesaplarda... Mehmet Hoca üç hesap yanlışını sıraladı:

1- Belirti göstermeyen kişiler: Hastalık belirtisi göstermeyenler tüm dünyada virüsü yaymaya devam ettiler.

2- Virüs yaz aylarında ölür ya da etkisi azalır: Bazı kişilerin bu düşüncede olması ve bunu dile getirmesi yanlıştı. Pandeminin mevsimi olmaz.

3- Normalleşmenin etkisi bilinmiyordu, hesap edilemedi.

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Yorumlar

Ayhan Sırma

Normalleşme etkisi nasıl hesap edilemedi diyebiliyorsunuz, Reis daha ne yapsın, sağlık bakanı daha ne yapsın, normalleşme etkisi hesaplanamadı demek Reis'e ve sağlık bakanına iftira atmak demektir. Vatandaş biraz daha dikkat etmeli.
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Yasak gelmezse olmaz bu iş

Kalabalık, maskesiz gezenler, duyarsız hijyensiz satıcılar..kısaca toplumun bir kısmı laf anlamıyor. yasak şart !!!!!
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