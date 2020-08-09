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Korona Virüs

Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nasıl?

Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nasıl? Bugün kaç kişiye koronavirüs teşhisi konuldu? Kaç kişi salgından kurtuldu? Bugünkü vefat sayısı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-08-09 21:11:00 -
Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nasıl?

Alınan tedbirler ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte azalan koronavirüs vakaları tekrar artışa geçti. Vakaların azalması ile birlikte vatandaşlarda görülen rehavet ve uyarıları dikkate almamanın sonucunda salgın tekrar artışa geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayına oranla daha fazla artış görülen Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaşayan vatandaşları vaka artışı konusunda uyardı.

Koronavirüs salgınında son durum nasıl? 9 Ağustos 2020 Pazar

Bugünkü Test Sayısı: 61.446

Bugünkü Hasta Sayısı: 1.182

Bugünkü Vefat Sayısı: 15

Bugünkü İyileşen Sayısı: 1.103

Toplamda son Durum

Toplam Test Sayısı: 5.263.816

Toplam Hasta Sayısı: 240.804

Toplam Vefat Sayısı: 5.844

Ağır Hasta Sayısı: 596

Toplam İyileşen Sayısı: 223.759

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