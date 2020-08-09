Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nasıl?
Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum nasıl? Bugün kaç kişiye koronavirüs teşhisi konuldu? Kaç kişi salgından kurtuldu? Bugünkü vefat sayısı ne kadar?
Alınan tedbirler ve yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte azalan koronavirüs vakaları tekrar artışa geçti. Vakaların azalması ile birlikte vatandaşlarda görülen rehavet ve uyarıları dikkate almamanın sonucunda salgın tekrar artışa geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayına oranla daha fazla artış görülen Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde yaşayan vatandaşları vaka artışı konusunda uyardı.
Koronavirüs salgınında son durum nasıl? 9 Ağustos 2020 Pazar
Bugünkü Test Sayısı: 61.446
Bugünkü Hasta Sayısı: 1.182
Bugünkü Vefat Sayısı: 15
Bugünkü İyileşen Sayısı: 1.103
Toplamda son Durum
Toplam Test Sayısı: 5.263.816
Toplam Hasta Sayısı: 240.804
Toplam Vefat Sayısı: 5.844
Ağır Hasta Sayısı: 596
Toplam İyileşen Sayısı: 223.759