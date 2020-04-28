Türkiye'de koronavirüs salgını pik noktasına ulaştı mı?

Türkiye'de hayat ne zaman normale dönecek?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, koronavirüsle mücadelede normalleşme takvimi hakkında açıklama yaptı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeler vatandaşımızın sağlığını korumak içidir. Normalleşme önlemlere uyulmasıyla hızlanır. Kurallara uyulursa mayıs sonu beklentimiz var.' şeklinde açıklama yaptı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan güzel haberi açıkladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan güzel haberi açıkladı: Pik noktası dönemini geçtik

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki koronavirüs salgınının seyrine ilişkin olarak, pik noktasının geçildiğini ancak kontrol safhasında daha dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan güzel haberi açıkladı: Pik noktası dönemini geçtik

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki grafik çizgisinin artık yatay biçimde seyrettiğini belirten Mehmet Ceyhan, "Bunun tamamı dünyada hastalığın azalmasından kaynaklanmıyor. Bunun da rolü var ama belli bir artışı görebilmeniz için bir de test kapasitesi var. Her ülkenin yeteri kadar test kapasitesi olmadığı için bu durumda etki ediyor. Ama şu anda gelinen noktada vaka sayılarının dünya genelinde 50 bin civarında yatay seyrettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Salgının kontrol noktası önemli"

Koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pik noktası döneminin geçildiğini belirterek, "Artık bizim için tek bir önemli nokta var. Ona biz salgının kontrol noktası diyoruz. Salgının kontrol noktası, günlük iyileşen hasta sayısının günlük vaka sayısını geçmesi oluşturuyor. Biz bu noktaya yaklaşık 5 hafta civarında gelebileceğimizi hesaplamıştık ancak bundan çok daha kısa sürede geldik. Salgının birinci dönemini beklediğimizden kısa sürede yakaladık. Bu noktaya gelmemizde; alınan tedbirler, halkın bu tedbirlere uyumunun önemi var. İkinci önemli etki İstanbul faktörü. Vakaların büyük kısmı İstanbul'da ortaya çıktı. İstanbul'un rakamları Türkiye'nin rakamlarını çok etkiliyor. Yani Türkiye'nin genelinde salgının kontrol noktasına gelmiş değiliz. Ama yavaş yavaş her şehir bu noktaya gelmiş olacak" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Salgının ikinci fazı dediğimiz artık kontrol edebileceğimiz dönemde kalmak çok önemli. Bu iş ilk fazdan daha zor. Daha dikkatli olmalıyız. Salgının ilk fazında şunu yaptık, insanları eve soktuk, dışarıya çıkanlara maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun dedik. Bundan sonra ikinci fazın ilk bölümünde tedbirlerin gevşetilmesinin planlarını yapacağız. Bu planlar yapılırken bizim bu noktada kalmamzı lazım.Baktığımız zaman bugün 5 bin 18 iyileşen vaka var. 2 bin 392 yeni vaka var. Şunu bilmemiz lazım, iyileşen hasta sayımız sürekli 5 bin civarında olmayacak. Hatırlarsınız 11 Nisan'da en yüksek vaka sayısını gördük sonra yavaş yavaş yatay seyrettik ve vaka sayısı inişe geçti. Bu iyileşen sayısı bir taraftan da bundan 1 hafta önceki vaka sayısıyla direk ilişkili. Yani bir süre sonra ona bağlı olarak iyileşen sayımızın 2 binli rakamlara doğru azaldığını göreceğiz.