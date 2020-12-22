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Korona Virüs Türkiye’de koronavirüs mutasyona uğradı mı son dakika açıklandı
Korona Virüs

Türkiye’de koronavirüs mutasyona uğradı mı son dakika açıklandı

Dünya Çin’de ortaya çıkan ve kısa zaman diliminde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken endişe veren açıklama İngilter’den geldi. İngiltere’den yapılan açıklamada koronavirüsün mutasyona uğradı ve eskisine göre yüzde 70 daha hızlı yayılmaya neden olduğu söylendi. Endişe verici bu açıklamadan sonra mutasyonun Türkiye’de görülüp görülmediği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan son dakika mutasyon açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:38:00 - 2020-12-22 13:40:28
Türkiye’de koronavirüs mutasyona uğradı mı son dakika açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi.

Öte yandan bir korkutucu açıklama da bilim insanlarında geldi. Bilim insanları, çocukların İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantına yakalanma riskinin önceki türlerden daha fazla olabileceğini açıkladı. Imperial College London'da bir epidemiyolog ve hükümete bilimsel danışmanlık veren NERVTAG’ın  üyesi olan Profesör Neil Ferguson, şu ana kadar pandemiden neredeyse hiç etkilenmeyen çocukların mutasyona daha duyarlı olduklarına dair bir 'ipucu” olduğunu bulunduğunu söyledi. 

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