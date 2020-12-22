Türkiye’de koronavirüs mutasyona uğradı mı son dakika açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir." dedi.

Öte yandan bir korkutucu açıklama da bilim insanlarında geldi. Bilim insanları, çocukların İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantına yakalanma riskinin önceki türlerden daha fazla olabileceğini açıkladı. Imperial College London'da bir epidemiyolog ve hükümete bilimsel danışmanlık veren NERVTAG’ın üyesi olan Profesör Neil Ferguson, şu ana kadar pandemiden neredeyse hiç etkilenmeyen çocukların mutasyona daha duyarlı olduklarına dair bir 'ipucu” olduğunu bulunduğunu söyledi.