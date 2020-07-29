Türkiye'de korona nedeniyle ağır hasta sayısı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı korona virüs salgını ile ilgili olarak paylaştığı günlük tabloda yeni iki veri daha ekledi. Artık verilen tabloda Ağır Hasta Sayısı ile Zatürre Oranı da verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek" ifadelerine yer verdi.

29 Temmuz 2020 için yapılan paylaşımda Türkiye'de koronaya bağlı ağır hasta sayısı 542 olarak verilirken hastaların zatürre olma oranı da yüzde 9.4 olarak verildi. Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı 212. 557 oldu.