Türkiye’de korona aşısına başlandı mı?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Covid-19 Aşısının Analizleri Sağlık Bakanlığı Laboratuvarlarında Yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı" ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin Çinli aşı firması Sinovac ile yaptığı anlaşmayla aldığı 50 milyon doz koronavirüs aşısının ilk kısmı olan 3 milyon doz, 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelmişti. Aşıların, 14 gün sürecek olan test süreci biter bitmez aşılama programının başlayacağını duyurulmuştu.

Öte yandan, Çin'de acil kullanımına onay verilen iki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının insanlara uygulanmaya başlandığı bildirildi. Pekin'de hafta sonunda 220 aşılama merkezinde 73 bin 537 kişiye ilk doz aşılar yapıldı. Aşılamada kamuya ait ilaç firmaları Sinovac ve Sinopharm'ın geliştirdiği inaktif aşılar kullanıldı. Her iki aşı da virüsün zayıflatılarak etkisizleştirilmiş halini formülünde barındırıyor.

Çin korona aşısı kimlere vuruluyor?

Sinovac'ın aşısı da temmuz ayından bu yana acil kullanım kapsamında risk gruplarına kısıtlı olarak uygulanıyor. Pekin’de Başkent Uluslararası Havaalanı'nda gümrük çalışanlarında Kovid-19 vakalarına rastlanması üzerine, 27 Aralık 2019'da "acil durum" ilan edilmiş, havaalanı yakınındaki Şunyi semtime giriş çıkışlar yasaklanmış, bölgede yaşayan 800 bin kişiye Kovid-19 testi uygulanmıştı.