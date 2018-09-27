Tropical Medicane kasırgası nedir? Türkiye'de kasırgadan nereler etkilenecek?

ABD'de sıkça gördüğümüz kasırga bu kez Türkiye'de görülecek.Tropical Medicane olarak adlandırılan kasırganın pazar günü Ege kıyılarına ulaşması bekleniyor. Kasırgadan en çok Muğla, Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir kıyıları etkilenmesi bekleniyor.

Yakın zamanda tüm dünyayı yasa boğan yangın felaketiyle mücadele eden Yunanistan ise kasırganın şiddetini azaltmadan ulaşması durumunda ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Yunanistan'da hızını kesmeden ve yükünü kesmeden ilerlemesi durumunda ise Türkiye'de de etkili olabilir. Şiddetli rüzgarların Akdeniz'de bot ve gemilere zarar vermesi beklenirken, Yunanistan ile Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde de şiddetli rüzgarların etkisini devam ettirebileceği, bunun da beraberinde dalgalar getirebileceği düşünülüyor. 'Mediterranean' (Akdeniz) ve 'hurricanes' (kasırga) kelimelerinin birleşiminden oluşan Tropical Medicane isimli kasırgalar genellikle Akdeniz üzerinde etkili oluyor.

Kasırganın etkileyeceği yerler