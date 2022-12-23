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Ekonomi Türkiye'de Kasım ayında kapanan şirket sayısı belli oldu
Ekonomi

Türkiye'de Kasım ayında kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kasım ayında Türkiye'de açılan ve kapanan şirket sayısı istatistiklerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 11:04:00 -
Türkiye'de Kasım ayında kapanan şirket sayısı belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,8 artarak 13 bin 169'a yükselirken kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 düşüşle 1648'e geriledi.

TOBB, kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekim ayına kıyasla yüzde 5,8 artarak 12 bin 443'ten 13 bin 169'a çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 3,4 gerileyerek 1648 oldu. Ekimde 1706 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise kasımda kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kapanan şirket sayısı yüzde 6,5 artış gösterdi.

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