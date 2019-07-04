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Türkiye’de de Japonya’daki gibi ‘kadına özel’ üniversite

Başkan Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmasında Japonya'daki gibi Türkiye'de de kadın üniversitesi kurulmasına yönelik adımların atılması gerektiğini belirtti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
Türkiye’de de Japonya’daki gibi ‘kadına özel’ üniversite

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde konuştu. Türkiye’deki uluslararası öğrencilere “Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye’nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz” diyen Başkan Erdoğan Japonya ziyaretinden bahsederek şunları dile getirdi: “Japonya’da 800 üniversiteden 80’i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya’da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:21
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. ATO Congresium
  4. 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni
  5. Başkan Erdoğan
  6. YÖK Başkanı

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