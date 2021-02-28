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Okur Postası 'Türkiye’de kaç üniversite ya da fakülte bir Yusuf Kaplan eder?'
Okur Postası

'Türkiye’de kaç üniversite ya da fakülte bir Yusuf Kaplan eder?'

Gazetemiz okurlarından Mustafa Bilici, "Türkiye’de kaç üniversite ya da fakülte bir Yusuf Kaplan eder?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 20:18:00 -
'Türkiye’de kaç üniversite ya da fakülte bir Yusuf Kaplan eder?'

Dertli adam Yusuf Kaplan..

Milletin derdini kendine dert edinmiş bir dert küpü. Sanki Ağrı Dağı’nı sırtında taşıyor. Dağı yerinden oynatmak için elini taşın altına değil, dağın altına sokuyor. Herkes ümmetin dağ gibi dertlerinden bir çakıl taşı alsa, bu yük kimsenin sırtına kalmayacak. Ama kimse bir şey almayınca, ümmetin dağ gibi yükleri birkaç yürekli adamın sırtına kalıyor. İşte o yürekli adamlardan biri de Yusuf Kaplan.

Sadece okuyan, yazan, düşünen ya da konuşan biri değil o. Hem okuyan hem okutan, hem yazan hem yazdıran, hem konuşan hem konuşturan. Sadece düşünen değil aynı zamanda düşündüren. Okumakla, yazmakla veya konuşmakla vebali üzerinden attığını düşünenlerden değil o. Okuduğunu, yazdığını ve konuştuğunu hayata aktaran birisi.

Öğrenci değil talebe yetiştiren, talebelerine sadece bilgi değil ruh veren. Sadece yol gösteren ruhsuz bir tabela değil o. Talebeleriyle aynı yolda en önde yürüyen bir muallim.

Diploma peşinde koşan insanlar değil, Hakk’ın ve hakikatin peşinde koşan insanlar yetiştirmek en büyük derdi. Üç-beş sevdalı gönül insanıyla, gönüllerin hocalarıyla nice üniversitelerin ve fakültelerin yapamadıklarını yapanlar.

Devletin bütün imkanları ellerinin altında olmasına rağmen, diplomadan başka hiçbir şey vaat etmeyen malumat merkezleri nice üniversitelerimiz ve fakültelerimiz var. Hangisinin programında ‘Hakk’ kelimesi geçiyor? Hangi fakültenin programında ilim, irfan, hikmet ve medeniyet dersleri var? Belki en yakın ilahiyat fakültesi olabilir diye düşünebilirsiniz. Üzgünüm ama Yusuf Kaplan’ın 100 kitaplık okuma listesindeki birkaç kitap hariç, diğerlerinin hiçbirinin ilahiyatta adı bile geçmiyor.

Siz eğitim müfredatında tarih, edebiyat, tasavvuf, hadis, fıkıh, tefsir, felsefe İngilizce, Arapça, sinema gibi derslerin aynı anda okutulduğu programa sahip bir üniversite veya fakülte duydunuz mu bu ülkede hiç? Veya Arapça ile sinema kelimesini kaç üniversite öğrencisi yana yana görmüştür bu ülkede? Şu pandemi döneminde on binlerce öğrencisi bulunan hangi üniversitede binlerce makale yazılmıştır sizce?

Nice üniversite hocasının (muhlis ve muhsinler hariç), sadece maaş-ücret gayesi ile iş yaptığı şu dünyada, hesabî değil hasbî iş yapanlardan birisidir Yusuf Kaplan.

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