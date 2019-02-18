Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmen sayısını açıkladı.18 Şubat 2019 Pazartesi 14:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın ilk beş haftasında yakalanan düzensiz göçmen sayısının 6 bin 523 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu ayrıca 'Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının sağladığı huzur ve barış ortamının etkisiyle geri dönen Suriyeli sayısı 311 bin 968 kişi' dedi.
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