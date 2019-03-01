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Türkiye’de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il Gümüşhane

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Gümüşhane, binde 4,43’lük oranıyla Türkiye’de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il oldu.

01 Mart 2019 Cuma 12:36
Türkiye’de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il Gümüşhane

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerine göre Gümüşhane, binde 4,43’lük oranıyla Türkiye’de kaba evlenme hızının en düşük olduğu il oldu.


Kurumun web sitesinde yer alan istatistiklerin derlenmesi sonucu ortaya çıkan verilere göre Gümüşhane’de 2018 yılında 738 çift evlenirken, 87 çift boşandı.


Evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artarken 5 yıl önceye göre yüzde 11 oranında azaldı. Kaba evlenme hızına bakıldığında ise geçtiğimiz yıla göre bu oran yüzde 7 oranında artarak binde 4,43 olurken bu rakam 5 yıl önceye göre yüzde 23 oranında düştü.


İlk evlenme yaşı 5 yıl önce erkeklerde 27,3 kadınlarda 23,9 olan Gümüşhane’de bu rakam 2018 yılında erkeklerde 28,1, kadınlarda 24,6’ya yükseldi.



Gümüşhane’de 2018 yılında 87 çift boşandı


Boşanmalara bakıldığında ise Gümüşhane’de 2018 yılında 87 çift boşandı. Bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında artan boşanma sayısı 5 yıl önceye göre yüzde 4 oranında azaldı.


Boşananların yaş grubuna bakıldığında ise en fazla boşanmanın hem erkek hem kadınlarda 30-34 yaş grubunda olduğu, bu rakamı erkeklerde 35-39 kadınlarda 25-29 yaş grubunun oluşturduğu anlaşıldı.


Boşanmaların evlilik sürelerine bakıldığında ise en fazla 6-10 yıl ve 16 yıl üzeri çiftlerde gerçekleştiği ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:36
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