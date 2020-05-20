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Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu

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Korona Virüs

Türkiye'de ilk vakanın kaynağı ve virüs genomu belli oldu

Türk bilim insanlarının 30'dan fazla virüs genomu üzerinde yaptığı çalışmada, İstanbul'daki vakaların çoğunun Avrupa kaynaklı olduğu sonucuna gidildi. İlk vakanın ABD, ikincisinin Avustralya ve üçüncüsünün İngiltere kaynaklı olduğu uzmanlar tarafından tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:41:00 - 2020-05-20 13:47:25
Türkiye'de ilk vakanın kaynağı ve virüs genomu belli oldu

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Türkiye'deki genom haritasını inceleyen bilim insanları önemli sonuçlara ulaşarak bunları kamuoyu ile paylaştı.

İzole edilen koronavirüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı.

Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, koronavirüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı.

İlk vaka ABD'den

Yeni Şafak'tan Hasan Hız'ın haberine göre, 30'dan fazla genom sekansının baz alındığı araştırmadaki ilk vakanın ABD, ikinci vakanın Avustralya ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Aynı zamanda İstanbul'daki koronavirüs vakalarının Avrupa kaynaklı olduğu tespit edildi. İsmi açıklanmayan iki kentte vakaların ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısına rastlandı.

Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.

Gen haritası nasıl çıkarılıyor?

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları koronavirüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor. Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.

Türkiye'de kapsamlı araştırmalar yapılıyor

Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.

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Yorumlar

Fikri

Virüsün Arabistan'dan umreden geldiğini söyleyen geri zekalılar bu haber sizin için.
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vedat uşaklıgil ataseven

SON 200 SENEDİR DEĞİŞEN BİRŞEY YOK... KOKUŞMUŞ BATI MEDENİYETİ MİKROP SAÇIYOR..
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