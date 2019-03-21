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Türkiye’de ilk: Öğrenciler anaokulundan üniversiteye kadar bu sistemle izlenecek

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Samsun Gelişim İzleme ve Geribildirim Sistemi (Samsun GİS) Projesi’yle öğrenciler erken çocukluk döneminden üniversiteye kadar interaktif portalda izlenecek.

21 Mart 2019 Perşembe 14:35
Türkiye’de ilk: Öğrenciler anaokulundan üniversiteye kadar bu sistemle izlenecek

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Samsun Gelişim İzleme ve Geribildirim Sistemi (Samsun GİS) Projesi’yle öğrenciler erken çocukluk döneminden üniversiteye kadar interaktif portalda izlenecek.


Samsun Gelişim İzleme ve Geribildirim Sistemi (Samsun GİS) Projesi’nin lansmanı Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde düzenlenen programla yapıldı. Programda tanıtım sunumu yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Karaman, sistemin, etkili bir ölçme değerlendirme, öğrenci takibi ve yönlendirme, e-portfolyo alt yapı ve tek sistemde sınav takibi başlıklarında hazırlandığını belirtti.


Samsun GİS Projesi’ni öğrencilerin bütüncül anlayışla eğitim almalarını desteklemek ve onların gelişimlerini destekleyici geribildirimleri vermek amacıyla hayata geçirdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bu sistemle öğrencilerimizin hayatında etkisi olan paydaşların doğru zamanda, doğru becerilerle, doğru oranlarda katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca ölçme ve değerlendirme sisteminin çevrimiçi bir sistem üzerinden hızla yapılması projemizin merkezini oluşturuyor. Bu sistemin uygulanabilmesinde ve tanıtımında bugün bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz Osman Kaymak başta olmak üzere, tüm davetlilere ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Tanıtım programında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak ise, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı Samsun GİS Projesi’yle ilimizde ve ülkemizdeki üniversiteler ile iş birliği yapılarak akademisyen-okul ilişkilerini kuvvetlendirmeyi, öğrencilerin kazanımlarını interaktif yazılım üzerinden değerlendirilmesini ve il genelinde ölçme ve değerlendirme sistemini geliştirmeyi ve bir sistem oluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.


Samsun’da, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin genel başarılarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Vali Osman Kaymak, Samsun GİS Projesi’ni yeni ve yenilikçi eğitim metotları ile bilgilerin eğitim sürecine aktif katılımının sağlanması açısından çok önemsediklerini ve öğrencilerin okul içi ve dışı performanslarını artırarak, eksik kazanımların giderilmesini sağlayacaklarını belirterek projede katkısı bulunan herkese teşekkür ederek kutladığını belirtti.


Açılış programına ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, kaymakamlar, il ve ilçe eğitim yöneticileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:35
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