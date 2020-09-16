Türkiye’de ilk koronavirüs aşısı bugün yapılıyor! Kimler, nasıl başvuru yapabilir? İşte detaylar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, aşı ve ilaç çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de de yükselişe geçen koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları bugün başlıyor. Muharrem Sarıkaya, Habertürk’teki köşesinde aşı çalışmalarına ilişkin detayları açıkladı.

İlk Kovid-19 aşısının bugün vurulmaya başlanacağını söyleyen Sarıkaya, 10 gün içerisinde 1200-1300 arası kişinin aşılanacağını aktardı.

Ağırlıklı olarak sağlık emekçilerinden oluşan bir grubun aşılanacağını belirten yazar, daha sonra kısa süreliğine tetkik süreci olacağını ve aşının etkisinin gözleneceğini ifade etti.

Tetkik süreci için öngörülen sürenin bir hafta 10 gün olduğunu aktaran Sarıkaya, ardından 13 bin kişiden oluşacak ikinci grubun aşılanacağı bilgisini verdi. İkinci gruptaki şahısların da ağırlıklı olarak sağlık personelleri ve risk grubundakiler olacağını söyleyen Sarıkaya, “Burada da kalmayacak, aşı olanlara daha önce koluna verilenin aynısından bir kez daha yapılacak” dedi.

Çinli firma Sinovac Biotech’in daha önce farklı ülkelerde gerçekleştirdiği 2 faz aşı çalışmasını hatırlatan Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu firmaya 3’üncü faz uygulaması için Türkiye’de de çalışma yürütmeleri konusunda izin verdiğini belirtti. Sarıkaya, bugün Türkiye’de uygulanacak çalışmaların daha önce Çin, Endonezya, Brezilya ve Bangladeş’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede, 10 bin kişiye uygulandığını kaydetti. Yazar, “Türkiye’de ise ilk olacak aşı olanlarda herhangi bir klinik soruna rastlanmadı” bilgisini aktardı, aynı zamanda 25 farklı merkezde çalışmaların yürütüleceğini söyledi.

Koronavirüs aşısı nerelerde yapılacak?

Muharrem Sarıkaya, Türkiye’deki ilk koronavirüs aşılarının, Ankara ‘da; Hacettepe, Ankara Hastanesi ve Şehir Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu bazı hastanelerde yapılacağını;

İstanbul’da; Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerde de uygulanacağını;

İzmir, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastanelerin merkez olarak belirlendiğini söyledi.

Koronavirüs aşısı başvurusu

Sarıkaya’nın aktardığına göre, ilk aşamada aşının uygulanacağı sağlık çalışanları ve sonrasındaki 13 bin kişi aşı olmak için başvuranlar arasından seçilecek. Başvuruların nerelerden yapılacağı, hangi telefon ve mail adreslerinden başvuru yapılacağı bugün açıklanacak, merkezlere isteyenler gönüllü olarak yazılabilecek. Gönüllüler arasından, aşı için uygun olan vatandaşlar ayıklanacak ve sadece onlara aşı yapılacak. Merkezlerde bir aşı sorumlusu ve iki yardımcısı olacak. Aynı zamanda araştırma hemşiresi de görev alacak. Aşı yapılanlar yaklaşık iki yıl boyunca takip edilecek. Herhangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda arayabilecekleri beş kişinin iletişim bilgileri aşı olan kişilere verilecek. Şahısların sağlık durumu ve aşıların koruyuculuğuna ilişkin veriler aynı merkezlerde takip edilecek.

Sarıkaya, aşı olanların 14 gün sonra aynı merkezlere giderek ikinci kez aynı aşıdan olacaklarını, bir kola aynı aşıdan iki doz verileceğini söyledi. Sarıkaya, “Biri gerçek aşı yani içinde antijeni bulunanı, diğeri de bütün özellikleri aynı olmakla birlikte içinde antijeni olmayanı. Antijenden kasıt insan vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine, yani koruyuculuğa yol açan yabancı moleküller…” diye yazdı.

Sarıkaya’nın yazısına göre, aşı olanlar vatandaşlar, bugüne dek nasıl korundularsa yine aynı şekilde enfeksiyon kapmamaları gerektiği konusunda uyarılacak.