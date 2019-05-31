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Türkiye’de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde Belediye Mehter takımı ile birlikte vatandaşları sahura kaldırdı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:02
Türkiye’de ilk kez bir başkan mehter takımı ile halkı sahura kaldırdı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı beraberinde Belediye Mehter takımı ile birlikte vatandaşları sahura kaldırdı.


Nevşehir’de, belediye mehteran takımı, Osmanlı marşları eşliğinde sokak sokak gezerek halkı sahura kaldırdı. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da eşlik ettiği mehteran takımını şaşkınlıkla karşılayan mahalle sakinlerinden bir kısmı evlerinin balkonlarından o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti. Sümer Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Kocaçay ve 80. Yıl Bulvarı ile Vefa Küçük Caddesi sakinleri mehteran ekipleri ile fotoğraf da çektirdi.


Mehteran takımını daha yakından görebilmek için evlerinden inen çocuklara Belediye Başkanı Rasim Arı, çeşitli hediyeler dağıttı. Vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan ayını ve Kadir Gecelerini kutlayan Arı, karşılaştığı Mahalle Bekçilerine de hayırlı görevler diledi.


Belediye Başkanı Rasim Arı, “Başı rahmet, ortası mağfiret, son azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bu mübarek ayı bizde özel bir gece ile uğurlamak istedik. Aklımıza biran da böyle bir şey geldi. Rabbim bazen aklımıza böyle güzel şeylerde düşürüyor. Hemşerilerimiz ile birlikte böylesine güzel bir geceyi birlikte yaşamak istedik. Aslında Cuma gecesi planlamıştık. FakatCumartesi günü öğrencilerimizin sınavları olduğu için onları rahatsız etmemek adına bu geceye aldık. Sizlerin de gördüğü üzere bu gece hemşerilerimiz ile kucaklaşıp bu vesileyle ortaklığı, muhabbeti ve sevgiyi beraber paylaşıyoruz. Onların ilgisi ve bize gösterdiği teveccühü bir defa daha bu gece yaşadık. Rabbim inşallah bu birlikteliği beraberliği uzun yıllar boyunca sürdürmemize fırsat verir. Bu birlikteliği Ramazan ayında yaşadığımız gibi inşallah Ramazan Bayramında da inşallah bu birlikteliği ve muhabbeti yaşamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hem şehrimizin, hem ülkemizin hem de bütün İslam aleminin Ramazanını ve Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimize zarar vermesin” dedi.


“Türkiye’de bir ilk oldu”


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, “ Bu uygulamanın Türkiye’de ilk okup olmadığı konusunda bir araştırma yapmadığını belirtirken inşallah bundan sonra tüm şehirlerimizde de bu ve buna benzer uygulamalar yapılır. Bu vesileyle hem geçmişimizi yad ediyoruz hem de hemşerilerimiz ile kucaklaşıyoruz “diye konuştu.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer, Nevşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ersan Erkut, Nevşehir Belediyesi şube müdürleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:02
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